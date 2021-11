Türk televizyonlarının unutulmaz yapımlarından olan Muhteşem Yüzyıl dizisinde, Şehzade Bayezid'in küçüklüğüne hayat veren çocuk yıldız Erhan Can Kartal, son haliyle görenleri şaşırttı. İşte Erhan Can Kartal'ın değişimi:

ERHAN CAN KARTAL ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Bir dönem Kıvanç Tatlıttuğ'a olan benzerliğiyle de adından söz ettiren Kartal, uzun zamandır ekranlarda görünmüyor. Best Child Model of the World'de birinci olan Kartal, hala bir oyunculuk ajansının anlaşmalı yıldızı.