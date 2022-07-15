Muhteşem Yüzyıl'ın Mahidevran'ı Nur Fettahoğlu mayosuyla poz verdi!

Yılların oyuncusu Nur Fettahoğlu, kariyeri boyunca birçok yapım ile ekranlarda boy gösterdi. Ünlü oyuncu oyunculuk kariyerindeki başarısının yanı sıra sosyal medya pozlarıyla da konuşuluyor.

MAYOLU POZ VERDİ

Nur Fettahoğlu sıcak havaların gelmesiyle tatil molası verdi.

Geçtiğimiz günlerde bikinili paylaşımıyla oldukça konuşulmuştu.

Son olarak mayolu pozuyla göze çarptı.

41 yaşındaki Nur Fettahoğlu düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkartıyor.

Ünlü oyuncunun Instagram'da 1.7 milyon takipçisi bulunuyor.

İşte Nur Fettahoğlu'nun Instagram pozları...





