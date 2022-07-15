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Muhteşem Yüzyıl'ın Mahidevran'ı Nur Fettahoğlu mayosuyla poz verdi!

15.07.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlara damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mahidevran rolüne hayta veren Nur Fettahoğlu sonraki yıllarda Kardeş Çocukları, Babil, Kağıt Ev gibi projelerde yer aldı. Ekranların tanınan yüzlerinden biri haline gelen Nur Fettahoğlu sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor.

Muhteşem Yüzyıl'ın Mahidevran'ı Nur Fettahoğlu mayosuyla poz verdi!

Yılların oyuncusu Nur Fettahoğlu, kariyeri boyunca birçok yapım ile ekranlarda boy gösterdi. Ünlü oyuncu oyunculuk kariyerindeki başarısının yanı sıra sosyal medya pozlarıyla da konuşuluyor.

MAYOLU POZ VERDİ

Nur Fettahoğlu sıcak havaların gelmesiyle tatil molası verdi.

Muhteşem Yüzyıl'ın Mahidevran'ı Nur Fettahoğlu mayosuyla poz verdi!

Geçtiğimiz günlerde bikinili paylaşımıyla oldukça konuşulmuştu.

Muhteşem Yüzyıl'ın Mahidevran'ı Nur Fettahoğlu mayosuyla poz verdi!

Son olarak mayolu pozuyla göze çarptı.

Muhteşem Yüzyıl'ın Mahidevran'ı Nur Fettahoğlu mayosuyla poz verdi!

41 yaşındaki Nur Fettahoğlu düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkartıyor.

Muhteşem Yüzyıl'ın Mahidevran'ı Nur Fettahoğlu mayosuyla poz verdi!

Ünlü oyuncunun Instagram'da 1.7 milyon takipçisi bulunuyor.

Muhteşem Yüzyıl'ın Mahidevran'ı Nur Fettahoğlu mayosuyla poz verdi!

İşte Nur Fettahoğlu'nun Instagram pozları...

Muhteşem Yüzyıl'ın Mahidevran'ı Nur Fettahoğlu mayosuyla poz verdi!

Muhteşem Yüzyıl'ın Mahidevran'ı Nur Fettahoğlu mayosuyla poz verdi!

Muhteşem Yüzyıl'ın Mahidevran'ı Nur Fettahoğlu mayosuyla poz verdi!

Muhteşem Yüzyıl'ın Mahidevran'ı Nur Fettahoğlu mayosuyla poz verdi!

Muhteşem Yüzyıl'ın Mahidevran'ı Nur Fettahoğlu mayosuyla poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
Nur Fettahoğlu muhteşem yüzyıl
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