Müjde Ar'dan Ekrem İmamoğlu'na destek

Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar, önceki gün eşiyle birlikte Etiler'de objektiflere yansıdı.

Ar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve daha sonra mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.

Dişleriyle ilgili bir operasyon geçirdiğini ve konuşmakta güçlük çektiğini ifade eden Müjda Ar, ”Arkadaşlar soru almayayım konuşamıyorum zaten ama şunu söylemek isterim ki, sanatçılara karşı bir boykot listesi yapılmış oraya bakınca adımı göremedim. Ondan dolayı çok üzgünüm ama herkes bilsin ki her şey çok güzel olacak!” diyerek eşiyle birlikte poz verdi. (Sözcü)

