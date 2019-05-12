MAGAZİN

Müjde Ar'dan Ekrem İmamoğlu'na destek

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.05.2019 09:41 | Son Güncelleme

Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar'dan Ekrem İmamoğlu'na destek geldi. Ar yaptığı açıklamada " her şey çok güzel olacak" dedi.

Müjde Ar'dan Ekrem İmamoğlu'na destek

Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar, önceki gün eşiyle birlikte Etiler'de objektiflere yansıdı.

Ar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve daha sonra mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.

Dişleriyle ilgili bir operasyon geçirdiğini ve konuşmakta güçlük çektiğini ifade eden Müjda Ar, ”Arkadaşlar soru almayayım konuşamıyorum zaten ama şunu söylemek isterim ki, sanatçılara karşı bir boykot listesi yapılmış oraya bakınca adımı göremedim. Ondan dolayı çok üzgünüm ama herkes bilsin ki her şey çok güzel olacak!” diyerek eşiyle birlikte poz verdi. (Sözcü)

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Müjde Ar Ekrem İmamoğlu

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