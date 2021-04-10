Müjde Ar'ın kardeşi oyuncu Mehtap Ar hayatını kaybetti

Mehtap Ar, 4 ay önce yoğun bakıma kaldırılmıştı. Akciğer kanseri olan ünlü oyuncunun ablası Mehtap Ar kardeşini hastanede yalnız bırakmıyordu.

Müjde Ar'ın kendi gibi oyuncu kardeşi Mehtap Ar hastanede hayatını kaybetti.

4 GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜYDÜ

Merhum sanatçı Aysel Gürel’in oyuncu kızı Mehtap Ar, 6 Nisan'da 64 yaşına bastı.

Usta oyuncu Müjde Ar da sosyal medya hesabından 3 aydır yoğun bakımda tedavi gören kardeşinin doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı: “Canım, biriciğim, kardeşim, kalbimin yarısı, her şeyim. Bir an önce iyileş.”

UZUN SÜREDİR YOĞUN BAKIMDAYDI!

Müjde Ar'ın kardeşi olan Mehtap Ar, hastalığının artması sonucu 26 Ocak'ta yoğun bakıma kaldırılmıştı. 13 yıl önce yakalandığı rahim ağzı kanserini yenen Mehtap Ar, iki yıl önce de akciğer kanserine yakalanmıştı. Hastalığının tedaviye olumlu cevap vermesiyle kendini iyi hisseden Mehtap Ar, Bodrum'a giderek ablasıyla birlikte tatil yapmıştı. Ne var ki hastalığın vücuduna yayılmasıyla doktorları Mehtap Ar'ı 8 Ocak'ta hastaneye yatırmıştı. Ar, sonraki günlerde durumunun kötüleşmesiyle yoğun bakıma alınmıştı.