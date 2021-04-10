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Müjde Ar'ın kardeşi oyuncu Mehtap Ar hayatını kaybetti

10.04.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müjde Ar'ın kardeşi oyuncu Mehtap Ar hayatını kaybetti! Mehtap Ar, 4 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu.

Müjde Ar'ın kardeşi oyuncu Mehtap Ar hayatını kaybetti

Mehtap Ar, 4 ay önce yoğun bakıma kaldırılmıştı. Akciğer kanseri olan ünlü oyuncunun ablası Mehtap Ar kardeşini hastanede yalnız bırakmıyordu.

Müjde Ar'ın kendi gibi oyuncu kardeşi Mehtap Ar hastanede hayatını kaybetti.

4 GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜYDÜ

Merhum sanatçı Aysel Gürel’in oyuncu kızı Mehtap Ar, 6 Nisan'da 64 yaşına bastı.

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Usta oyuncu Müjde Ar da sosyal medya hesabından 3 aydır yoğun bakımda tedavi gören kardeşinin doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı: “Canım, biriciğim, kardeşim, kalbimin yarısı, her şeyim. Bir an önce iyileş.”

UZUN SÜREDİR YOĞUN BAKIMDAYDI!

Müjde Ar'ın kardeşi olan Mehtap Ar, hastalığının artması sonucu 26 Ocak'ta yoğun bakıma kaldırılmıştı. 13 yıl önce yakalandığı rahim ağzı kanserini yenen Mehtap Ar, iki yıl önce de akciğer kanserine yakalanmıştı. Hastalığının tedaviye olumlu cevap vermesiyle kendini iyi hisseden Mehtap Ar, Bodrum'a giderek ablasıyla birlikte tatil yapmıştı. Ne var ki hastalığın vücuduna yayılmasıyla doktorları Mehtap Ar'ı 8 Ocak'ta hastaneye yatırmıştı. Ar, sonraki günlerde durumunun kötüleşmesiyle yoğun bakıma alınmıştı.

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MEHTAP AR KİMDİR?

Mehtap Ar, 6 Nisan 1957 tarihinde İstanbul‘da dünyaya geldi. Ünlü şarkı sözü yazarı Aysel Gürel ile Tercüman Gazetesi muhabirlerinden Vedat Akın‘nın (Ebrem) kızıdır. Müjde üç yaşındayken Aysel’le baba Vedat Akın (Ebrem) ayrıldı. Ayrıldıklarında annesi Mehtap Ar’a hamile idi. Ablası Müjde Ar da sinema oyuncusudur. Ablası ile birlikte dedesinin yanında büyüdü.

2000 yılında Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu adı ile çocuk tiyatrosu kurdu, turnelere çıkarak Anadolu’yu dolaştı. Mehtap Ar, ilk evliliğini 17 yaşında tiyatrocu biri ile yaptı. Kısa sürede boşandı. Mehtap Ar’ın ikinci evliliğinden Söz Ar adında bir oğlu vardır.

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