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Müjde Ar: Tarkan, annemden iki dosya aldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.03.2018 16:06 | Son Güncelleme

Aysel Gürel, vefatının 10’uncu yılında şiir, söz, mektup ve çalışma notlarından derlenen ‘Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam’ kitabı ile anıldı. Gürel’in kızı Müjde Ar, “10 kitap daha gelecek. Tarkan, annemden iki dosya şarkı aldı” ifadelerini kullandı

Müjde Ar: Tarkan, annemden iki dosya aldı

Merhum sanatçı Aysel Gürel’in 60 yıl boyunca biriktirdiği ve ölümünün ardından kızları Müjde ve Mehtap Ar tarafından sandıklarda saklanan binlerce sayfa şiir, söz, mektup ve çalışma notlarının bir kısmı ‘Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam’ kitabından toplandı.

Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma etkinliğinde Gürel’in şiirleri Ayşegül Aldinç, Levent Üzümcü ve Pelin Batu gibi ünlü isimler tarafından okundu. Ar, “Annemi kaybedeli 10 yıl oldu. Bu kitap bir başlangıç. Tahminimizce yaklaşık 10 kitap daha basılacak” dedi.
“Anneniz arkasında sayısız şiir ve şarkı sözü bıraktı. Şarkıcılar bu eserlerden talep bulunuyor mu?” şeklindeki soruya Ar şöyle yanıt verdi: “Evet, çok sayıda sanatçı istiyor. Ancak bu konularla daha çok kardeşim Mehtap, ilgileniyor. Ben tüm telif haklarımı kız kardeşime devrettim."

"Tarkan, annemden iki adet dosya aldı. İsteyenlere veriyoruz annemin eserlerini... Annem yazmış yazmış bir yerlere atmış. Dolapların içine, yere, her yere. Asistanımla bu sözleri bir sandığa zar zor toplayabildik”

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Anahtar Kelimeler:
Müjde Ar Tarkan Aysel Gürel

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