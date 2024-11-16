Mükemmel zamanlama! Bisikletli telefon hırsızı yanından çekerken önce ayağa kalktı sonra oturduğu sandalyeyi fırlatarak onu durdurdu: Sosyal medyada kahraman ilan edildi

MYNET|DIŞ HABERLER Arjantin'in kuzeydoğusundaki Chaco eyaletinin başkenti Resistencia'daki bir kafenin güvenlik kamerası bir hırsızın durdurulma anlarını kaydetti. Güvenlik kamerasının açısında sokakta park halindeki bir arabanın yanındaki masada oturan iki kadın görüldü. Kameranın görüş alanının dışında kalan bir kadın, bir hırsızın telefonunu kaptıktan sonra bisikletle kaçmasının ardından çığlık atıyordu. İşte tam bu sırada kadınlardan biri harekete geçti. Ayağa kalktı ve sandalyesini bisikletli hırsıza fırlatarak onu durdurdu.

YERE DÜŞEREK DURDU

Hırsız sandalye vücudunun üst kısmına ve yüzüne temas ettiğinde bisikletin kontrolünü kaybedip yere yığıldı ve birkaç kez takla attı. Beyaz önlüklü bir adam koşarak hırsızın yanına geldi ve kaçmasını engellemek için ona birkaç kez tekme attı. Hırsızın mücadele etmeyi bırakıp diğerleri tarafından yakalandığı ve şok içinde yerde oturduğu görüldü.

Yerel haber ajansı Mascontenidos'un haberine göre , daha sonra kimliği tespit edilen kişinin, telefonu 24 yaşındaki bir kadından çalan Mario César Castillo olduğu ortaya çıktı. Castillo daha sonra 1. Metropolitan Polis Karakolu'na götürülerek adliyeye teslim edildi.