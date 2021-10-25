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Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili yıllar sonra gelen açıklama: 3 milyon euro teklif ettiler

25.10.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Garipoğlu'nun Münevver Karabulut'u vahşice öldürmesiyle ilgili davada Karabulut ailesinin avukatlığını üstlenen Rezan Epözdemir, o dönem sürekli tehditler aldığını belirterek davadan çekilmesi için 3 milyon euro teklif edildiğini açıkladı.

Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili yıllar sonra gelen açıklama: 3 milyon euro teklif ettiler

Münevver Karabulut'un 3 Mart 2009 akşamı cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından İstanbul Bahçeşehir'de bir çöp konteynerinde parçalanmış halde bulunmuştu. Başı gitar kutusunda bedeni ise valizde bulunan Karabulut cinayetiyle ilgili olarak aranan sevgilisi Cem Garipoğlu ise cinayetten 197 gün sonra teslim olmuştu.

Simge Fıstıkoğlu’nun youtube kanalı “Hayat Okulu”na bu hafta konu olan Rezan Epözdemir, Karabulut ailesinin avukatlığını üstlenmesinden yaşadıklarına kadar birçok detayı ilk kez paylaştı. Dava sürecinde tehditler aldığını belirten Epözdemir, davadan çekilmesi için 3 milyon euro teklif edildiğini açıkladı.

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Epözdemir'in açıklamasında şunları ifade etti:

"DAVAYI TEK ŞARTLA KABUL ETTİM"

- Ailenin avukatlığını nasıl kabul ettiniz?

Ailenin avukatları görevden ayrılmışlar. Çok değişik iddialarla tehdit edilme durumu var. Karşı taraf çok güçlü, sosyal ekonomik durumu çok güçlü olan bir aile. Hale böyleyken kimse bu görevi kabul etmiyormuş. Münevver Karabulut'un ailesi o dönem parlamentoya "Burada bir yangın var gelin, buna sahip çıkın" diye yazı yazmışlar. O dönem İnsan Hakları Komisyonu üyesi Çetin Soysal bana ricacı olup, "Hocam böyle bir mesele var, bu aile ile ilgilenir misiniz?" dedi. İlk görüşmeden sonra bunu sosyal sorumluluk projesi olarak yaparız, hukuki mücadelemizi de veririz ama ailenin kamuyouna açıklama yapmaması şartıyla davanın avukatlığını kabul ettim.

- Dava dosyasını görünce ne hissettiniz?

Olayın oluş şekli, canavarca hisle acı çektirerek orada fotoğraf ve görüntüler var. İnsanın insan olma vasfına aykırı bir cinayetten bahsediyoruz. Bu son derece kan dondurucu detayların olduğu bir süreç. Kafası bedeninden ayrılıyor, vücut valize, kafa gitar kılıfına konuluyor ve bir çöp tenekesine bırakılıyor.

"3 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER"

- Cem Garipoğlu ile ilk göz göze geldiğiniz anı hatırlıyor musunuz?

Yargılama sırasında çapraz sorguda çok soru sordum. Hatta "Avukat bey çok üstüme geliyor" dedi. Doğrudan soru sorma hakkımız var ve gözünün içine bakarak soru sordum. Soruşturma aşamasındayken göz göze geldik. Aşamalarda tehdit alıyorsunuz. Kurşun yolladılar, "Seni de öldüreceğiz" dediler, mektup yolladılar, 3 milyon euro teklif ettiler. Hepsini savcılığa bildirdim.

CEM GARİPOĞLU'NUN ÖLÜMÜ: ŞAKA YAPIYOR ZANNETTİM

Nazlı Çelik sabah aradı, "Cem Garipoğlu ölmüş" dedi. Ben inanamadım, şaka yapıyor olarak algıladım.

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