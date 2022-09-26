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  4. Murat Başoğlu'yla görüntüleri çok konuşulmuştu! Yeğen Burcu Başoğlu estetikle bambaşka biri oldu

Murat Başoğlu'yla görüntüleri çok konuşulmuştu! Yeğen Burcu Başoğlu estetikle bambaşka biri oldu

26.09.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Başoğlu’nun öz yeğeni Burcu Başoğlu ile teknedeki görüntüleri bir döneme damga vurmuştu. Şoke eden görüntüler sonrası gözlerden uzak olmaya çalışan ikiliden Burcu Başoğlu iddialara göre tanınmamak için estetik operasyonlara başvurdu. işte Burcu Başoğlu'nun son hali...

Murat Başoğlu'yla görüntüleri çok konuşulmuştu! Yeğen Burcu Başoğlu estetikle bambaşka biri oldu

Yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum'daki tekne görüntüleriyle gündem olan Murat Başoğlu gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Yeğen Burcu Başoğlu da aynı şekilde boşandıktan sonra sessizliğe gömüldü.

Yaşanan skandalla hafızalara kazınan ikiliden yeğen Burcu Başoğlu hakkında Beyaz Magazin'de bir iddia ortaya atıldı.

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YEĞEN BURCU BAŞOĞLU'NUN SON HALİ

İddiaya göre Burcu Başoğlu tanınmamak için çeşitli estetik operasyonlar yaşadı ve bambaşka bir görünüme kavuştu.

Ekran Alıntısı

Murat Başoğlu ile tekne görüntüleri ortaya çıkan Burcu Başoğlu'nun son hali de programda yayınlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Başoğlu murat başoğlu ve yeğeni magazin
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