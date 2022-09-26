Murat Başoğlu'yla görüntüleri çok konuşulmuştu! Yeğen Burcu Başoğlu estetikle bambaşka biri oldu

Yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum'daki tekne görüntüleriyle gündem olan Murat Başoğlu gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Yeğen Burcu Başoğlu da aynı şekilde boşandıktan sonra sessizliğe gömüldü.

Yaşanan skandalla hafızalara kazınan ikiliden yeğen Burcu Başoğlu hakkında Beyaz Magazin'de bir iddia ortaya atıldı.

YEĞEN BURCU BAŞOĞLU'NUN SON HALİ

İddiaya göre Burcu Başoğlu tanınmamak için çeşitli estetik operasyonlar yaşadı ve bambaşka bir görünüme kavuştu.

Murat Başoğlu ile tekne görüntüleri ortaya çıkan Burcu Başoğlu'nun son hali de programda yayınlandı.



