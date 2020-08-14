Murat Boz'dan flaş Melis İşiten açıklaması! 'Sadece bir beğenme var'

Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi Melis İşiten ile aşk yaşadığı iddia edilen Murat Boz, Bebeköy'de spor salonundan çıkarken görüntülendi. “Gece” adlı şarkısının klibinin kısa film tarzında olmasının kendisini mutlu ettiğini belirten Boz, “Yönetmenim Elif Kalkan ile bir hayal kurduk. O hayali gerçekleştirdik. Beklemediğimiz bir ilgi ile karşılaştık bu da bizi çok mutlu etti. Ekipçe mutluyuz” dedi.

Yakışıklı popçu oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi Melis İşiten’in sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafı beğenmesi sonrası ortaya çıkan aşk iddialarına cevap verdi. Popçu, “Ben beğendiğim resimleri ve yazıları beğenirim arkadaşlar. Sadece bir beğenme var. Düşündüğünüz gibi bir şey yok” diyerek aşk iddialarını yalanladı.

Boz, muhabirlerin, “Aşka bakış açınız nasıl?” sorusuna, “Kimin kötüdür ki? Aşka güzel bakıyorum” yanıtını verdi.

Boz, muhabirlerin “Pandemi döneminde biraz yalnız kaldı insanlar o süreçte yanımda bir sevdiğim olsun diye düşündünüz mü?” sorusuna, “Her şey nasip kısmet arkadaşlar. Aşka küsülmez. Hayatımda biri olduğu zaman Instagram'dan beğenme ile değil kendi ağzımla size duyururum” dedi. (SnobMagazin)

