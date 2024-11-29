Murat Boz için 'Serveti 60 milyon dolar' dendi... Açıklama gecikmedi

Dansları, sevilen şarkıları ve özel hayatıyla magazin manşetlerinden düşmeyen ünlü şarkıcı Murat Boz şimdi de servetiyle gündemde. Ünlü popçunun servetinin 60 milyon dolar olduğu iddiaları sosyal medyada gündeme geldi.

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Bir mekan çıkışı görüntülenen ünlü şarkıcıya servetinin 60 milyon dolar olup olmadığı soruldu. Murat Boz bu soru karşısında gülümsedi ve ''Öyle bir şey yok. Keşke... 60 milyon dolar mı? Yok öyle bir şey olur mu ya.'' diyerek bu iddiaları yalanladı.

Murat Boz ayrıca bu yılbaşı sahneye de çıkmayacağı söyledi.

Cumhuriyet Bayramı’nda İzmirli hayranları ile bir araya gelen Murat Boz, İzmir'e taşınmayı planladığını söylemişti. Ünlü ismin hayranları bu kararını alkışlarla ve çığlıklarla karşılamıştı.