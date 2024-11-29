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Murat Boz için 'Serveti 60 milyon dolar' dendi... Açıklama gecikmedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.11.2024 13:27
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Dillere pelesenk olan şarkıları, kendine has tarzı ve danslarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Murat Boz şimdi de servetiyle gündeme geldi. Sosyal medyada ünlü şarkıcının servetinin 60 milyon dolar olduğu iddia edildi. Bu iddialar Murat Boz'a soruldu. Ünlü isimden açıklama gecikmedi.

Murat Boz için 'Serveti 60 milyon dolar' dendi... Açıklama gecikmedi

Dansları, sevilen şarkıları ve özel hayatıyla magazin manşetlerinden düşmeyen ünlü şarkıcı Murat Boz şimdi de servetiyle gündemde. Ünlü popçunun servetinin 60 milyon dolar olduğu iddiaları sosyal medyada gündeme geldi.

murat boz

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Bir mekan çıkışı görüntülenen ünlü şarkıcıya servetinin 60 milyon dolar olup olmadığı soruldu. Murat Boz bu soru karşısında gülümsedi ve ''Öyle bir şey yok. Keşke... 60 milyon dolar mı? Yok öyle bir şey olur mu ya.'' diyerek bu iddiaları yalanladı.

MURAT 2

Murat Boz ayrıca bu yılbaşı sahneye de çıkmayacağı söyledi.

Cumhuriyet Bayramı’nda İzmirli hayranları ile bir araya gelen Murat Boz, İzmir'e taşınmayı planladığını söylemişti. Ünlü ismin hayranları bu kararını alkışlarla ve çığlıklarla karşılamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Murat Boz
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