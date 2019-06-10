MAGAZİN

Murat Boz'un gözünden Aslı Enver!

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.06.2019 21:27 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Aslı Enver, sevgilisi Murat Boz'un çektiği bir kareyi Instagram üzerinden takipçileri ile paylaştı.

Murat Boz'un gözünden Aslı Enver!

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan Murat Bozve Aslı Enver'in aşkı dolu dizgin devam ediyor. Önceki gün Eser Yenenler-Berfu Yıldız çiftinin düğününe katılan ünlü çift, uyumlu tarzları ile göz doldurmuştu.

Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine 2. şans veren ve basından uzak bir şekilde aşklarını yaşamaya karar veren ikiliden Murat Boz, sevgilisi Aslı Enver'in başrolünde oynadığı 'İstanbullu Gelin' dizisinin final yapması ile bir yazı paylaşmıştı. "Seninle gurur duyuyorum bir tanem" diyen Boz'dan sonra Aslı Enver de kural bozarak barıştıktan sonra sevgilisi Murat Boz ile alakalı bir gönderi paylaştı. Kendi fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu, fotoğrafı sevgilisi Murat Boz'un çektiğini belirtti. (Gecce.com)

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Anahtar Kelimeler:
Aslı Enver Murat Boz

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