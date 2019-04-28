Murat Boz ve Aslı Enver evleniyor mu? Murat Boz'dan ilk tepki

2015 yılında birlikte olmaya başlayan Boz ile Enver'in 10 Mayıs'ta evlenecekleri öne sürülmüştü.

Kısa bir süre önce Nişantaşı'nda görüntülenen Boz, kendisine yöneltilen bu iddia karşısında "Benim niye haberim yok" diye çıkıştı.

Popçu Murat Boz, Nişantaşı'nda diş kliniğine girerken görüntülendi. Poliklinikte 45 dakika kalan Boz, gazetecilerin sorularını duymazdan geldi.

Acun Ilıcalı geçtiğimiz hafta Dominik'e gelen Murat Boz'a teşekkür ederken "Sağolsun bizim için dünyanın bir ucuna geldi. Ben de onun düğününe dünyanın bir ucuna gideceğim" sözleriyle olay olmuştu.

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