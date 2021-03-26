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Murat Ceylan ve Pınar Tartan aşk yaşıyor! 'İyi ki sen...'

26.03.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zaman zaman farklı isimlerle adı aşk dedikodularına karışan Survivor sunucusu Murat Ceylan, Pınar Tartan ile aşk yaşadığı ilan etti.

Murat Ceylan ve Pınar Tartan aşk yaşıyor! 'İyi ki sen...'

Survivor sunucusu Murat Ceylan aşkını ilan etti.

Ceylan 2017 Miss Turkey 2. güzeli Pınar Tartan ile aşk yaşıyor.

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Murat Ceylan sevgilisinin doğum gününü kutlayarak romantik bir paylaşıma imza attı. Ceylan paylaşımına "İyi ki doğdun iyi ki sen" notunu düştü. Ceylan'ın aşk paylaşımına beğeni yağdı.

PINAR TARTAN KİMDİR?

Pınar Tartan, 26 Mart 1997 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 2017 yılında Itır Esen'in tacı alındıktan sonra taç Aslı Sümen'e verilince 'Miss Turkey Universe' seçilmiştir. 2017'de katıldığı Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir.

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Manken ve model kimliğinin yanı sıra eğitim hayatını da başarıyla devam ettiren Pınar Tartan, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okumaktadır. Aslen İzmir'de dünyaya gelen Pınar Tartan'ın burcu koç'tur.


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Anahtar Kelimeler:
survivor Murat Ceylan Wish
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