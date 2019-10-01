Murat Dalkılıç'a Hande Erçel zammı!

Ünlü popçu Murat Dalkılıç ile oyuncu Hande Erçel bir süredir aşk yaşıyor. Çiftin ilişkilerinin evliliğe gittiği konuşuluyor. İki ismin sadece aşk hayatında değil iş hayatlarında da birbirlerine iyi geldikleri söyleniyor.

İddiaya göre Murat Dalkılıç, Hande Erçel'le aşk yaşamaya başladıktan sonra sahne ücretine zam yaptı. TV8'de yayınlanan magazin programı 'Gel Konuşalım'ın haberine göre ekstralardan 80 bin TL alan yakışıklı popçu, Hande Erçel'le aşk yaşamaya başladıktan sonra fiyatını 120 bin TL'ye çıkardı. (gecce)



