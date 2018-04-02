Murat Dalkılıç ile Hande Erçel ilk kez el ele

Yaklaşık iki aydır birlikte olan ve yan yana görüntü vermemeye özen gösteren Murat Dalkılıç ile Hande Erçel, önceki akşam Nişantaşı'ndaydı.

Baş başa yemek yiyen ikili, romantik akşamın finalinde her zamankinin aksine mekândan el ele ayrıldı. Dalkılıç, muhabirlerin sorularını, “Arkadaşlar, trafik sıkışıyor, iyi akşamlar’’ diyerek geçiştirdi.

SONUNDA GİZLENMEYİ BIRAKTILAR

24 yaşındaki genç oyuncu Erçel ile Dalkılıç'ın birliktelikleri daha önce katıldıkları bir doğum günü partisinde belgelenmişti.

Çift daha sonra birlikte Amsterdam'a gitmiş, uçaktaki anları amatör bir kamera tarafından görüntülenmişti.

34 yaşındaki Dalkılıç, oyuncu Merve Boluğur'dan geçtiğimiz yıl boşanmıştı. Erçel ise Mehmet Dinçerler ile olan birlikteliğini noktalamıştı.