Murat Dalkılıç konserinde tepki çeken görüntü

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Cumhuriyet Konserleri’ kapsamında düzenlediği konser alanı dolup taştı.

İki bin kişinin katıldığı konserde Covid-19 önlemleri ise hiçe sayıldı. Konserde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.

Vatandaşlar, tüm uyarılara rağmen maske ve sosyal mesafe kuralını unutarak adeta balık istifi şeklinde konseri izledi.

KALABALIKTAN HAREKET EDEMEDİLER

Zaman zaman çalan müziğe uyup dans etmek isteyenlerr yoğun kalabalıktan dolayı hareket alanları daraldığı için oldukları yerde dans etmek zorunda kaldı.



