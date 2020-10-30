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Murat Dalkılıç konserinde tepki çeken görüntü

30.10.2020 11:24 | Son Güncelleme:
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Murat Dalkılıç konserinde tepki çeken görüntü

Mersin'in Silifke ilçesinde ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ın konserinde Coronavirus'e karşı uyulması gereken sosyal mesafe ve maske kuralı unutuldu. Konserdeki bu görüntü, tepkilere neden oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Cumhuriyet Konserleri’ kapsamında düzenlediği konser alanı dolup taştı.

İki bin kişinin katıldığı konserde Covid-19 önlemleri ise hiçe sayıldı. Konserde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.

Vatandaşlar, tüm uyarılara rağmen maske ve sosyal mesafe kuralını unutarak adeta balık istifi şeklinde konseri izledi.

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KALABALIKTAN HAREKET EDEMEDİLER

Zaman zaman çalan müziğe uyup dans etmek isteyenlerr yoğun kalabalıktan dolayı hareket alanları daraldığı için oldukları yerde dans etmek zorunda kaldı.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Lanet olsun sizeye,bari konserleri eglence yerlerini kapatin. ,bu insanlarin sorumsuzlugu dan izne gidemiyoruzya.

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