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Murat Dalkılıç ve Hande Erçel köpekleri Luna için orta noktada buluştu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 16:59 | Son Güncelleme

Kısa süre önce ilişkilerini sonlandırmaya karar veren Hande Erçel ve Murat Dalkılıç köpekleri Luna’nın fotoğrafını paylaştı. İkilinin bir gün arayla köpekleriyle fotoğraf atması çiftin hayranlarını heyecanlandırdı.

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel köpekleri Luna için orta noktada buluştu!

Geçtiğimiz günlerde Murat Dalkılıç’ın yakın arkadaşının düğününde bir araya gelen Hande Erçel ve Murat Dalkılıç arasında soğuk rüzgarlar esmişti. Bir araya gelmemeye özen gösteren ikili düğünde adeta köşe kapmaca oynamıştı. Düğünde Murat Dalkılıç’ın çıplak sesle söylediği ‘sarıl bana’ şarkısında gözler Hande Erçel’e çevrilmişti. Murat Dalkılıç’ın söylediği duygusal şarkıda Hande Erçel’in umursamaz tavırlar sergilemesi sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ayrılığın ardından arkadaş olduklarını belirten Hande Erçel ve Murat Dalkılıç bu sefer ortak noktada buluştu.

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Son günlerde Fox TV ekranlarına gelen Sen Çal Kapımı dizisindeki partneri Kerem Bürsin ile adı aşk dedikodularına karışan Hande Erçel ile eski sevgilisi Murat Dalkılıç köpekleri Luna ile fotoğraflarını yayınladı. Murat Dalkılıç ve Hande Erçel’in peşi sıra yaptıkları Luna paylaşımları sevenlerini mutlu etti.

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Şarkıcı Murat Dalkılıç ise Luna’nın fotoğrafını paylaşarak, ‘Seni seviyorum Luna’ notunu düştü. Ünlü şarkıcının ardından güzel oyuncu Hande Erçel köpeği Luna ile eğlenceli pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı seçti.

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel aynı düğünde! Dalkılıç 'sarıl bana' dedi ama...Murat Dalkılıç ve Hande Erçel aynı düğünde! Dalkılıç 'sarıl bana' dedi ama...
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