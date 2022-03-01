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  4. Murat Kekilli'den dikkat çeken paylaşım! Pakistanlı genç Zelenski'yi uyarmıştı

Murat Kekilli'den dikkat çeken paylaşım! Pakistanlı genç Zelenski'yi uyarmıştı

01.03.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Murat Kekilli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 10 ay önce Pakistanlı bir gencin Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'ye söylediği sözleri hatırlattı. Kekilli paylaşımında, "Pakistanlı bir genç, 10 ay önce İsrail’in Filistin’i bombardımanını destekleyen Zelenski'ye ne demişti? Rus uçakları Kiev, Kharkiv ve Odessa'yı bombaladığında bunun ne kadar acı verdiğini o zaman anlarsın!" dedi.

Şarkıcı Murat Kekilli sosyal medya hesabı Twitter'dan ilginç bir paylaşım yaptı. Kekilli'nin iddiasına göre 10 ay önce İsrail Filistin'i bombardımana tutarken bunu destekleyen Zelenski'ye Pakistanlı bir genç Rus uçakları Kiev, Kharkiv ve Odessa bombalandığında yaşayacağı acı konusunda uyarmıştı.

ZELENSKİ'NİN İSRAİL PAYLAŞIMI

Zelenski, Hamas'ın 12 Mayıs 2021'de İsrail'e yönelik füze saldırısına "İsrail'de gökyüzü füzelerle dolu. Bazı şehirler yanıyor... Kurbanlar, birçok yaralı ve birçok insan trajedisi var. Bütün bunlara yas ve keder olmadan bakmak mümkün değil. İnsanların canı için çatışmanın bir an önce durdurulması gerekiyor" diye yazmıştı.

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Zelensky'nin söz konusu paylaşımı İsrail bombalanırken yapması, Filistin'de binlerce kişi ölürken ise herhangi bir paylaşım yapmaması tepki çekmişti.

BOMBALADIĞINDA ANLARSIN

Zelenski'nin paylaşımını alıntılayan Hissam Ullah Baig adlı kullanıcı ise şu yanıtı vermişti;

“Bir komedyen daima komedyendir. Bir gün Rus uçakları Kiev, Kharkiv ve Odessa'yı bombaladığında anlarsın.“

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Anahtar Kelimeler:
Murat Kekilli
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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Çok ilginç şayet doğruysa.
kırdığın yerden kırılırsın er yada geç hepsi öldürülen çocukların ve yok olan hayatların bedelini öder
aynen öyle ukrayna için destek olan avrupa amerika neden filistin afgan suriyeliler için sessiz demiyorum ki ukraynalılar ölsün fakat diğerleri insan değil mi?? Ha pardon onlar müslüman yaşama hakları yoktu dimi

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