Murat Övüç’e bir darbe daha geldi! Bu seferde şarkı ambargosu yedi!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Murat Övüç çeşitli mekanlarda sahne alıyor. Kendine has ses tonu ve eğlenceli sahnesiyle çıktığı mekanları tıklım tıklım dolduran Övüç için kötü haber geldi. Aslızen ve Altan Çetin şarkılarını fenomenin okumasına yasak koydu.

‘YAZDIĞIM ŞARKILARI SÖYLEMENİ YASAKLIYORUM’



Murat Övüç’ün Yeşim Salkım için sarf ettiği sözlerin ardından Aslızen düğmeye bastı. Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından şarkılarını Murat Övüç’ün okumasına izin vermediğini duyurdu. Aslızen “Yazdığım ‘Hadi Hadi’ ve ‘Çalkala’ isimli şarkılarını söylemeni yasaklıyorum Murat Övüç. Seni dinleyenin, izleyenin, sana para vereni de Allah bildiği gibi yapsın” ifadelerini kullandı.

‘ŞARKILARIMI AĞZINA ALAMAZSIN’



Hande Yener, İzel, Nilüfer ve Ebru Gündeş gibi ünlü isimlere şarkılarını veren Altan Çetin, Murat Övüç’ü sert bir dille uyardı. Sosyal medya hesabından Murat Övüç’ü hedef alan sözler söyleyen Altan Çetin tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Çetin “Sahnede benim şarkımı söyle(yeme)diğine dair duyumlar aldım. Şarkılarımı ağzına alamazsın. Hukuki işlem başlatırım. Benim şarkılarım değerlidir. Onu takip eden varoş milyonlar da benim şarkılarımı söylemesin zira onlar da layık değil” notunu düştü.

Altan Çetin şarkıları arasında; İzel’in seslendirdiği Yok Yere, Nilüfer’den Gözüaydın, Ebru Gündeş’ten Unuturum ve Telafi, Hande Yener’den Kırmızı, Sen Yoluna Ben Yoluma, Acele Etme ile Yalanın Batsın, İbrahim Tatlıses’ten Tabi Tabi, Emrah’tan Tırlamışım yer alıyor.

