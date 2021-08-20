Murat Övüç gelinlik giydi! "Benim ne eksiğim var"

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç yaptığı açıklamalarla sık sık gündem oluyor. Övüç geçtiğimiz günlerde de oğlu Burakcan Övüç’ün otomobilinden evlere doğru rastgele ateş açtığı görüntüler sebebiyle tepki çekmişti.

Murat Övüç şimdi de giydiği gelinlikle gündemde. 'tony.avlar' hesabından Övüç'ün gelinlikli hali paylaşılınca videoya yorum yağdı. "Benim ne eksiğim var" diyen Murat Övüç'ün bu görüntüsü sosyal medyada olay oldu.

Çoğu takipçi Övüç'e gelinliği yakıştırmazken bazı takipçiler ise çok beğendi.



