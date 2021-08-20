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  4. Murat Övüç gelinlik giydi! "Benim ne eksiğim var"

Murat Övüç gelinlik giydi! "Benim ne eksiğim var"

20.08.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç gündeme bomba gibi düştü. Oğlunun skandallarıyla sık sık konuşulan Övüç bu sefer de gelinlik giymesiyle gündemde.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç yaptığı açıklamalarla sık sık gündem oluyor. Övüç geçtiğimiz günlerde de oğlu Burakcan Övüç’ün otomobilinden evlere doğru rastgele ateş açtığı görüntüler sebebiyle tepki çekmişti.

Murat Övüç şimdi de giydiği gelinlikle gündemde. 'tony.avlar' hesabından Övüç'ün gelinlikli hali paylaşılınca videoya yorum yağdı. "Benim ne eksiğim var" diyen Murat Övüç'ün bu görüntüsü sosyal medyada olay oldu.

Çoğu takipçi Övüç'e gelinliği yakıştırmazken bazı takipçiler ise çok beğendi.

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Murat Övüç
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