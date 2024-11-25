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  4. Murat Övüç'ün cüzdanı paradan kapanmadı! 1.5 kilo altın, 10 karat gerdanlık açıklaması

Murat Övüç'ün cüzdanı paradan kapanmadı! 1.5 kilo altın, 10 karat gerdanlık açıklaması

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.11.2024 09:28
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Sosyal medya fenomeni ve ünlü isim Murat Övüç, lüks yaşam tarzı ve dikkat çeken paylaşımlarıyla her zaman gündemde. Son olarak, Murat Övüç'ün cüzdanı paradan kapanmadı! Fenomen katıldığı yayında da oğlunun nişanında, 1.5 kilo altın taktığını şimdi ise düğün için 10 karatlık gerdanlık yaptırdığını açıkladı.

Murat Övüç'ün cüzdanı paradan kapanmadı! 1.5 kilo altın, 10 karat gerdanlık açıklaması

Fenomen Murat Övüç, sık sık gösterişli yaşamını gözler önüne seriyor. Gösterişli aksesuarlar ve lüks takılarını sık sık gösteren ve para konusunda açıklamalarıyla gündeme gelen fenomen yine adından söz ettirdi.

Murat Övüç oğlunun nişanında taktığı altınları yine gündeme getirdi. Fenomen konuşmasında "1,5 kilo altın taktım pırlantalar hariç. Düğünümüz de çok özel bir yerde olacak sadece düğünde takacağım bir gerdanlık var herhalde o gene dediğim gibi benim arkadaşım yapıyor onu 10 Karat falan" dedi.

"Bir oğlum var bu serveti kime bırakacağım" diyen Murat Övüç "Yapacağım tabii. Düğün çok özel bir yerde yapılıyor çok özel konuklar gelecek" ifadelerini kullandı.

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Gülben Ergen'i de düğüne davet edeceğini söyleyen fenomen oğlunun şahidinin Ergen olmasını istediğini de söyledi.

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CÜZDAN PARADAN KAPANMADI

Çiğdem Akman'ın programında çantasını da yanında getiren Övüç'ün cüzdanı da yayın sırasında açıldı.

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Para dolu cüzdanın fermuarı kapanmazken o anlarda fenomen gülerek "Kapanmıyor rezil oldum" dedi.

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Murat Övüç
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