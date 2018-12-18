Murat Özdemir bir skandal videosu daha ortaya çıktı

MasterChef programının eski yarışmacılarından Murat Özdemir, sosyal medya hesabından paylaştığı papağana işkence videosu nedeniyle Ortaköy'deki evinde gözaltına alındı. Serbest bırakılan Özdemir akıl hastanesine sevk edildi.

Görenlerin tüylerini diken diken eden işkence videosu ile gündeme gelen Özdemir'in papağana yaptığı işkence ilk değilmiş.

Yemekteyiz programına katıldığı dönemde çekilmiş görüntülerde papağanının kendisine karşı son derece tepkili olduğu görülen Murat Özdemir’in sosyal medya hesabından yaptığı başka bir paylaşım daha ortaya çıktı.

Videoda Murat Özdemir'in ''Canım sıkıldı, karnım acıktı kuşumu yemeye karar verdim'' dediği görülüyor.

Özdemir'in hayvanın yanına yaklaştığı sırada, hayvanın çığlıkları ise tüyleri diken diken ediyor.

