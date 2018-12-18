MAGAZİN

Murat Özdemir bir skandal videosu daha ortaya çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.12.2018 16:43 | Son Güncelleme

Papağana işkence yaptığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra gözaltına alınan Murat Özdemir'in bir skandal paylaşımı daha ortaya çıktı.

MasterChef programının eski yarışmacılarından Murat Özdemir, sosyal medya hesabından paylaştığı papağana işkence videosu nedeniyle Ortaköy'deki evinde gözaltına alındı. Serbest bırakılan Özdemir akıl hastanesine sevk edildi.

Görenlerin tüylerini diken diken eden işkence videosu ile gündeme gelen Özdemir'in papağana yaptığı işkence ilk değilmiş.

Yemekteyiz programına katıldığı dönemde çekilmiş görüntülerde papağanının kendisine karşı son derece tepkili olduğu görülen Murat Özdemir’in sosyal medya hesabından yaptığı başka bir paylaşım daha ortaya çıktı.

Videoda Murat Özdemir'in ''Canım sıkıldı, karnım acıktı kuşumu yemeye karar verdim'' dediği görülüyor.

Özdemir'in hayvanın yanına yaklaştığı sırada, hayvanın çığlıkları ise tüyleri diken diken ediyor.

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