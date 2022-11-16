Murat Sancak'tan Gomis ve Yunus Akgün açıklaması! ''Balotelli devre arasında...''

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray'ın yıldızları hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Katıldığı canlı yayında samimi ifadeler kullanan Sancak, Yunus Akgün'ü transfer etmek istediklerini açık açık söyledi. Bafetimbi Gomis ile ilgili de konuşan Sancak ayrıca, Samet Akaydın'a transfer teklifleri olduğunu duyurdu.
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