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  4. Murat Sancak'tan Gomis ve Yunus Akgün açıklaması! ''Balotelli devre arasında...''

Murat Sancak'tan Gomis ve Yunus Akgün açıklaması! ''Balotelli devre arasında...''

16.11.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray'ın yıldızları hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Katıldığı canlı yayında samimi ifadeler kullanan Sancak, Yunus Akgün'ü transfer etmek istediklerini açık açık söyledi. Bafetimbi Gomis ile ilgili de konuşan Sancak ayrıca, Samet Akaydın'a transfer teklifleri olduğunu duyurdu.

Murat Sancak'tan Gomis ve Yunus Akgün açıklaması! ''Balotelli devre arasında...''
Bafetimbi Gomis

Bafetimbi Gomis

FRA Fransa
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Ekotürk TV'de katıldığı bir programda gündeme dair soruları yanıtladı.

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