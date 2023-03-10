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  4. Murat Tolga Şen kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu sinema ve TV eleştirmeni Murat Tolga Şen'in hayatı ve biyografisi!

Murat Tolga Şen kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu sinema ve TV eleştirmeni Murat Tolga Şen'in hayatı ve biyografisi!

10.03.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Tolga Şen, 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel ile birlikte magazin gündemini değerlendirdi. sinema ve TV eleştirmeni Murat Tolga Şen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Murat Tolga Şen kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Murat Tolga Şen kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu sinema ve TV eleştirmeni Murat Tolga Şen'in hayatı ve biyografisi!
  1. Sayfa konuğu Murat Tolga Şen 10 Mart 2023 Cuma gününün en çok araştırılan isimler arasında bulunuyor. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayan başarılı sinema ve TV eleştirmeni Murat Tolga Şen ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İşte 2. Sayfa konuğu Murat Tolga Şen'in hayatı ve biyografisi...

MURAT TOLGA ŞEN KİMDİR?

Murat Tolga Şen, 1973 yılında Amasya’da dünyaya geldi. 2003 yılından bu yana film ve televizyon eleştirmenliği yapan ve yazdığı yazılarla büyük beğeni toplayan Murat Tolga Şen oyunculuk da yapmaktadır.

Murat Tolga Şen, birçok sinema dergisinde eleştirmenliğe devam etti.

Oyunculuk da yapan Murat Tolga Şen, Okan Bayülgen'in yönettiği Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası'nda rol almaktadır.

Öte yandan lisanslı bir yelken sporcusu da olan Murat Tolga Şen, bir dönem TYF (Türkiye Yelken Federasyonu) yarış fotoğrafçılığı görevini üstlendi. Veteran bir sporcu olarak yelkenle ilgilenmeye devam eden Şen'in, Pirat sınıfında Türkiye dereceleri var.

2 SAYFA'NIN KONUĞU MURAT TOLGA ŞEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

49 yaşındaki sinema ve TV eleştirmeni Murat Tolga Şen Amasyalıdır.

MURAT TOLGA ŞEN INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Murat Tolga Şen'in Instagram kullanıcı adı @murattolga'dır. Ünlü ismin, 6 bin 400'ün üzerinde takipçisi vardır.

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