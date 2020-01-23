Murat Yıldırım'dan Ramo isyanı! 'Engellendik!'

Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in yer aldığı 'Ramo' dizisi iki haftadır salı akşamları ekranlara geliyor. Reytingleri de oldukça iyi gelen dizi, sosyal medyaya da damga vurdu. Ancak 'Ramo'nun 21 Ocak Salı akşamı ekranlara gelen yeni bölümü sırasında, dizinin Twitter'dan engellendiği ileri sürüldü.

Yurt dışında Türkiye trend listelerinde yer alan dizinin Türkiye ortamında görülmesinin engellendiği iddiasını dizide 'Ramo' karakterine hayat veren Murat Yıldırım, sosyal medya hesabından paylaştı.

Yıldırım paylaşımında, "Dün gece çok enteresan bir şey oldu! 'Ramo' Twitter'da engellendi! Yurt dışından Türkiye trend listesinde bütün gece yüksek ilgi gördüğü ispatlanırken, Türkiye ortamında görülmesi engellendi! Aşağıda da ispatı. Reytinglerde bizi birinci yapan seyircimize boyun borcumdur..." ifadelerini kullandı.

Dizide; efendisine başkaldıran Ramo’nun sıra dışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışmayı konu alıyor.