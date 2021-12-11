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Murat Yıldırım’ın eşi Iman Elbani’den alkışlanacak hareket

11.12.2021 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aziz dizisinde eşi Murat Yıldırım’la birlikte rol alacak olan Iman Elbani, diziden kendisine gelen para teklifini almak yerine kimsesiz çocukla verilmesini istedi.

Murat Yıldırım’ın eşi Iman Elbani’den alkışlanacak hareket

Murat Yıldırım’ın eşi Iman Elbani, Aziz dizisinden kendisine gelen ücret teklifinin kimsesiz çocuklara bağışlanmasını istedi.

Oyuncu, dizide oynayacağı süre boyunca elde edeceği geliri bağışlayarak çocuklar konusunda ne kadar hassas ve duyarlı olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

Başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Murat Güven Akpınar ve Fırat Tanış'ın paylaştığı dizisi "Aziz" dizisinin kadrosuna dahil olan Murat Yıldırım eşi Iman Elbani ilerleyen bölümlerde karşımıza çıkacak.

Fotoğraflar şaşırttı! Murat Yıldırım’ın eşi İman Elbani Aziz dizisindeFotoğraflar şaşırttı! Murat Yıldırım’ın eşi İman Elbani Aziz dizisinde

AZİZ DİZİSİNDE EŞİ İLE BİRLİKTE OYNAYACAK

Cuma akşamları milyonları ekrana kilitleyen dizide Murat Yıldırım'ın eşi İman Elbani sürpriz bir rolle yer alacak. Fas asıllı güzel oyuncu Türkiye'de ilk kez kamera karşısına eşi ile Aziz dizisi için geçerken hangi rolle ekranda olacağı şimdiden büyük merak konusu oldu. Setten paylaşılan ilk kareler beklentiyi artırırken sosyal medyada ise beğeni dolu yorumlar aldı.

KİMSESİZ ÇOCUKLARI MUTLU EDECEK

Yapım tarafından sunulan ücreti kendisi için kabul etmeyen İman Elbani, o parayla kimsesiz çocuklara yardım yapılmasını istedi. Konuk oyuncu olarak yer aldığı süre boyunca kazandığı tüm para kimsesiz çocuklara gidecek. Elbani'nin bu hareketi büyük alkış topladı.


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Anahtar Kelimeler:
Murat Yıldırım
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