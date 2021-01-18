Murat Yıldırım'ın eşine jestleri bitmiyor

5 yıl önce Imane Elbani ile hayatını birleştiren oyuncu Murat Yıldırım'ın eşine yaptığı jest, Instagram paylaşımıyla ortaya çıktı.
Imane Elbani, sosyal medya hesabı Instagram story'sinden ünlü oyuncuyla birlikte yaşadıkları Beykoz'daki evlerinden kar manzarasını paylaştı. Gönderisindeki detay ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Murat Yıldırım'ın, her fırsatta aşkını dile getirdiği eşi Imane Elbani'nin adını, bahçelerindeki havuzun zeminine yazdırdığı görüldü.
Murat Yıldırım, sosyal medya hesabı Instagram'dan "İyi pazarlar" notuyla yaptığı paylaşımına eşinin "My Heart" yazarak kalp emojisi koyması hayranlarını mest etti.
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