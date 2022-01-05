Murat Yıldırım'ın romantik tatili! Yeni yıla Dubai'de girdi

Show TV'nin sevilen dizisi 'Aziz'de eşi Iman Elbani ile birlikte rol alan Murat Yıldırım (42), yeni yıl tatili için soluğu Dubai'de aldı. Yıldırım, beş gün boyunca güneşin, denizin ve sakinliğin tadını çıkardı.

Ünlü oyuncu, tatilin son günü eşiyle birlikte objektif karşısına geçti. Murat Yıldırım, Elbani ile yeni fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. 'Aziz'in set tatilini fırsat bilen ünlü ismin gönderisi takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Sezon başından beri soluksuz çalışan Yıldırım, gelir gelmez ise yoğun bir çekim programına başladı.



