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Murat Yıldırım Ramo çekimlerinde kaza geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2020 16:34 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın başrolünde yer aldığı ve çekimleri İstanbul'da devam eden ve yeni sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanan 'Ramo' dizisinin setinde talihsiz bir kaza yaşandı.

Murat Yıldırım Ramo çekimlerinde kaza geçirdi

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın başrolünde yer aldığı ve çekimleri İstanbul'da devam eden 'Ramo' dizisinin setinde talihsiz bir kaza yaşandı .

Murat Yıldırım'ın aksiyon sahnelerinin çekimi sırasında aldığı darbe ile yüzünde büyük bir şişlik ve morluk oluştu.

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Geçtiğimiz günlerde SHOW TV'de yayınlanan ve büyük ilgi gören fragmanda yer alan aksiyon sahnelerinin çekimi sırasında yaşadığı talihsiz olay nedeni ile sete ara verilmek istendiği ancak Yıldırım'ın buna karşı çıktığı öğrenildi.

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Habertürk'ün haberine göre Murat Yıldırım, yüzüne yapılan buz uygulaması ve makyaj ile sete devam etti. Yapımını BKM'nin üstlendiği Ramo yeni sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor.

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