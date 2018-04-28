Murat Yıldırım ve İmane Elbani'nin 16 milyonluk yeni evi

Kim Milyoner Olmak İster'i sunan ve oynadığı dizilerle Orta Doğu ülkelerinde büyük hayran kitlesine sahip olan Murat Yıldırım, Arap hayranları Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’ndeki evini öğrenince, taşınmak zorunda kaldı.

Oyuncu, sevenlerinin sürekli evinin önüne gelmesi üzerine, adres değiştirip Acarkent’e taşındı.

Yıldırım, iki yıl önce evlendiği Faslı eşi Imane Elbani’yle beş katlı ve 1000 metrekarelik ultra lüks villada oturmaya başladı. Çift, 4 milyon dolar (yaklaşık 16 milyon 206 bin 400 TL) ödediği villayı, taşınmadan önce tadilata soktu.

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Yıldırım, evine özel olarak sauna, buhar odası, spor salonu ve sinema odası yaptırdı.

