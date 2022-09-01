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Musa Eroğlu'nun Hz. Ali hakkındaki yorumu tepki çekti! Alevi derneklerinden suç duyurusu

01.09.2022 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Musa Eroğlu'nun, Hz. Ali hakkındaki sözleri tepki çekti. Alevi dernekleri Eroğlu'nun "Zülfikar'ın ağırlığı 2 ton 700 kilo. Tasviri doğruysa onu anca Tanrı kullanabilir. Kul kullanamaz çünkü ağır gelir. Şimdi düşün, 2 ton 700 kilo kılıç taşıyan herifi biri kamayla öldürüyor. Gel de buna inanasın" şeklindeki sözleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Musa Eroğlu'nun Hz. Ali hakkındaki yorumu tepki çekti! Alevi derneklerinden suç duyurusu

Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Eroğlu, bulunduğu bir ortamda Hz Ali'ye yönelik tepki çeken ifadeler kullandı.

Musa Eroğlu'nun, Hz. Ali hakkındaki "Zülfikar'ın ağırlığı 2 ton 700 kilo. Tasviri doğruysa onu anca Tanrı kullanabilir. Kul kullanamaz çünkü ağır gelir. Şimdi düşün, 2 ton 700 kilo kılıç taşıyan herifi biri kamayla g...ne bıçak sokup öldürüyor. Gel de buna inanasın" şeklindeki sözleri tepki çekti.

SÖZLERİYLE İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Musa Eroğlu'nun sözleri üzerine Alevi vatandaşlar ve dernekler, başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Musa Eroğlu da hakkındaki tepkilerle ilgili sessizliğini bozdu. Son Gazete'den Muammer Aydoğmuş'a konuşan Eroğlu, şunları söyledi: "İnternet kullanmayı bilmiyorum. Sosyal mecralarla aram hiç yok. Olayı da bilmiyorum. Türkiye'de herkes her şeyi konuşuyor. Bu ülkede bir sürü insan her şeyi konuşuyor. Ben de konuşmuşumdur, doğrudur. İçeriğine bakmak lazım."

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