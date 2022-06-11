MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Musa Orhan davasında Ezgi Mola'nın cezasıyla ilgili gerekçeli karar açıklandı!

Musa Orhan davasında Ezgi Mola'nın cezasıyla ilgili gerekçeli karar açıklandı!

11.06.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Nitelikli cinsel saldırı" suçundan ceza alan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 6 bin 960 lira adli para cezasına çarptırılan oyuncu Ezgi Mola hakkındaki kararın gerekçesi açıklandı. Mola'nın, paylaşım yaptığı tarihte hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunmayan Musa Orhan'a yönelik ifadelerinin hakaret suçu oluşturduğu belirtildi.

Musa Orhan davasında Ezgi Mola'nın cezasıyla ilgili gerekçeli karar açıklandı!

Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt'te görevli uzman çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yazdı. Orhan hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanık Orhan'a yargılanması sürerken, sosyal medyada tepki yağdı. Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından tepki paylaşımında bulundu.

UZLAŞMAYI KABUL ETMEDİ

Musa Orhan'ın avukatı, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda Ezgi Mola'ya hakaret suçunu işlediği kanaatiyle 87 gün adli para cezası karşılığı 6 bin 960 lira para cezası verildi. Paranın 4 eşit taksitte ödenmesine hükmedilerek, kararın istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme, Mola'ya verilen cezanın gerekçesini açıkladı. Gerekçede, Mola'nın 27 Ağustos 2020'de Twitter hesabından herkesin görebileceği şekilde "Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya. Ne deyim. Yazıklar olsun. Musa Orhan tutuklansın" diye paylaşımda bulunarak katılanı hedef aldığı, dava konusu paylaşım tarihi itibarıyla ayrı bir davada sanık olarak yargılama aşamasında olan ve suçlu olup olmadığı konusunda henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmayan katılana yönelik, 'tecavüzcü' ifadesini kullandığı belirtildi. Sanığın bu ifadeyle katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde somut bir fiil isnat ettiği, 'şerefsiz' ifadesiyle de sövme eyleminde bulunduğu aktarıldı.

Gerekçede, sanık avukatlarının savunmalarında katılan tarafından oluşturulan haksız bir fiile tepki amacıyla dava konusu paylaşımın yapıldığı, sanık lehine TCK'nın 129/1'inci maddesinde yer alan, 'Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir' hükmünün uygulanmasının istendiği; ancak katılanın sanığa yönelik bir eylemi olmaması nedeniyle bu maddenin uygulanmadığı vurgulandı.

"ŞAŞIRMADIM!"

Mahkeme sonrası Ezgi Mola yaptığı açıklamada, "Şaşırmadım, umarım şaşıracağım günleri de görürüz." demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarık Tarcan'dan gün batımı paylaşımı Tarık Tarcan'dan gün batımı paylaşımı
13 kilo verdi! Bikinili pozu olay oldu13 kilo verdi! Bikinili pozu olay oldu
Ünlü oyuncu tepkilere kızdı! Paylaşıp hemen silmişti, bakın ne paylaştıÜnlü oyuncu tepkilere kızdı! Paylaşıp hemen silmişti, bakın ne paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Ezgi Mola Musa Orhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzine zam geldi! Litresi 30 liraya dayandı

Benzine zam geldi! Litresi 30 liraya dayandı

Tolunay Kafkas'a büyük tepki var! ''Yazıklar olsun''

Tolunay Kafkas'a büyük tepki var! ''Yazıklar olsun''

Yağmur akın akın geliyor! Haritadaki kırmızı yerlere dikkat…

Yağmur akın akın geliyor! Haritadaki kırmızı yerlere dikkat…

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çiftine ev sahibi şoku! Kirayı 4 katına çıkarınca...

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çiftine ev sahibi şoku! Kirayı 4 katına çıkarınca...

Ceketinin önünü açıp sütyeniyle poz verdi! "Yanlış kabloyu kesmişim..."

Ceketinin önünü açıp sütyeniyle poz verdi! "Yanlış kabloyu kesmişim..."

Kamuda yeni dönem: Haklar eşitlenecek!

Kamuda yeni dönem: Haklar eşitlenecek!

İlginizi Çekebilir

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Çeyizlerini geri istedi! Alamayınca karısını diri diri yaktı

Çeyizlerini geri istedi! Alamayınca karısını diri diri yaktı

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! "Göğüs estetiğiyle..."

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! "Göğüs estetiğiyle..."

Kanlar içinde yürüdü, yere yığıldı! Penisi koptu

Kanlar içinde yürüdü, yere yığıldı! Penisi koptu

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.