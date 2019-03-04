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Müslüm Gürses kabri başında anıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.03.2019 01:29 | Son Güncelleme

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Müslüm Gürses, ölümünün 6'ıncı yılında hayat arkadaşı Muhterem Nur, arkadaşları ve sevenleri tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Müslüm Gürses kabri başında anıldı

3 Mart 2013 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Müslüm Gürses için ölümünün 6'ıncı yıldönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Gürses'i anmak için Zincirlikuyu Mezarlığı'na saatler öncesinden gelen hayranları dualar etti, Gürses'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu.

Aralarında Gürses'e benzerliği ile dikkati çeken hayranlarının da yer aldığı kalabalık, uzun süre ünlü sanatçının kabri başından ayrılmadı. Gürses için lokma dağıtıldı.

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Anma gününde kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür eden Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, "Herkes sağ olsun var olsun. Ayaklarına sağlık, bugün yine bizi yalnız bırakmadılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 6'ıncı yılımız bitti 7'inci yılımıza girdik. Zaman öyle geçiyor ki anlamıyoruz bile… Belki yarın oluruz belki olmayız herkes hakkını helal etsin. Biz burada hep beraberiz aileyiz. Onlar hiç aksatmadan bu mezar başında toplandılar sağ olsunlar. Ben bazen geliyorum ama çocuklar hep burada gözüm arkada kalmıyor sağ olsunlar. Onları burada gördüğüm zaman eşimin yalnız olmadığına inanıyorum" dedi. (DHA)

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müslüm gürses muhterem nur

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