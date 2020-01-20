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  4. Müslüman Hintlerin Kurtuluş Savaşı'na desteğini anlatan film martta vizyonda

Müslüman Hintlerin Kurtuluş Savaşı'na desteğini anlatan film martta vizyonda

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

Türk ve Pakistanlı oyuncuların rol aldığı "Şahit Ol" filmi Urduca çekildi - Filmin yönetmeni Tahir Mahmud: - "Filmde 1920'lerde İngiliz kolonyalizminin zirvede olduğu günlerde dedelerimizin İngilizlere meydan okuyarak Türk kardeşlerinin emperyalizme karşı mücadelesine destek olmak için kurduğu Hilafet Hareketi'ni konu alıyoruz"

BEHLÜL ÇETİNKAYA/İSLAMUDDİN SAJİD - İngiliz kontrolündeki Hindistan Müslümanlarının Kurtuluş Savaşı yıllarında Türklere destek vermek için kurduğu Hilafet Hareketi ile dönemi konu alan "Şahit Ol" filmi, mart ayında sinemaseverlerle buluşacak.

Geçmişte Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde diplomat olarak görev yapmış filmin yönetmeni Tahir Mahmud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çekimlerin tamamlandığını ve post-production sürecinin başladığını anlattı.

Mahmud, Kurtuluş Savaşı'nın sürdüğü 1920'lerin başında o dönem Britanya Hindistanı olarak bilinen bugünkü Pakistan, Hindistan ve Bangladeş'te yaşayan Müslümanların Türklere yardım etmek için kurduğu Hilafet Hareketi'ni anlatan filmde Türk ve Pakistanlı oyuncuların rol aldığını söyledi.

Türklerin emperyalizme karşı verdiği mücadelede Alt Kıta Müslümanlarının oynadığı rolü filmde anlattıklarını belirten Mahmud, "Filmde 1920'lerde İngiliz kolonyalizminin zirvede olduğu günlerde dedelerimizin İngilizlere meydan okuyarak Türk kardeşlerinin emperyalizme karşı mücadelesine destek olmak için kurduğu Hilafet Hareketi'ni konu alıyoruz." dedi.

Filmde Pakistan'da 200'den fazla filmde rol almış Kavi Han başta olmak üzere Türk aktör Mert Şişmanlar'ın rol aldığını belirten Mahmud, "Film aynı zamanda Türklerin büyük lideri Mustafa Kemal Atatürk ile cesur Türk askerlerinin de anılarına saygılarımızı sunacak." diye konuştu.

- Film fikri Ankara'daki görevi sırasında ortaya çıktı

Geçmişte Pakistan'ın Ankara'daki Büyükelçiliğinde İkinci Katip olarak görev yapan Mahmud, geçmişi uzun yıllar öncesine dayanan Pakistan-Türkiye ilişkilerine yönelik bir film yapma fikrinin Ankara'da ortaya çıktığını söyledi.

Pakistanlılar ile Türkler arasındaki kardeş bağını güçlendirmek amacıyla böyle bir film yaptığını dile getiren Mahmud, "Pakistan ve Türkiye arasındaki güçlü ilişkiyi daha da güçlendirmek, izleyiciye iki ülke arasında bulunan karşılıksız sevgi ve kardeşlik bağını anlatmakta önemli bir rol oynayacak." ifadelerini kullandı.

Urduca dilinde çekilen film mart ayında Türkiye'de Şahit Ol, Pakistan'da Gawah Rehna, diğer ülkelerde ise Bear Witness ismiyle vizyona girecek.

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Anahtar Kelimeler:
hilafet hareketi, Pakistan, Şahit Ol,

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