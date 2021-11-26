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  4. Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yayın yasağına uymayanlara suç duyurusunda bulunulacak

Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yayın yasağına uymayanlara suç duyurusunda bulunulacak

26.11.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Barosu, Gülnar ilçesinde 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin getirilen yayın yasağına uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Mersin Barosundan yapılan yazılı açıklamada, Yağal'ın ölümüyle ilgili soruşturma dosyasında gizlilik kararı ve yayın yasağı olmasına rağmen basında ve sosyal medyada çıkan asılsız haberlerin üzüntüyle takip edildiği belirtildi.

Haberlerin, aileye ve kardeşlere zarar verdiği anlatılan açıklamada, "Müslüme davasının sağlıklı yürütülmesi, ailenin ve kardeşlerin toplumda rencide olmaması için basında yer alan haberlerin kaldırılması konusunda Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak başvurumuzu yapacağız. Gizlilik yasağına aykırı hareket eden ve bu eylemlerini yineleyen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız." ifadeleri kullanıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti. AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cesedi 19 Kasım'da bulunmuştu.

Müslüme Yağal'ın cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilmişti.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 8 aile yakınından dede H.Yağal, 23 Kasım'da tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için yayın yasağı kararı alındığını bildirmişti.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 308 yorum
şehirlisinden köylüsüne yörüğüne kadar toplum olarak ahlaken çökmüş bitmişiz...
Bunlar bir şekilde ortaya çıkan. Ya çıkmayanlar, acaba kaç çocuk başkasına baba diyor, acaba kaç baba başkasının çocuğuna evladım diyor. Ülkenin tümü bir taramadan geçmeli.
bence derhal diğer 6 çocuğunda dna sına baksınlar.
küfür sistemi rejimin yetiştirdiği toplum Allah CC emirlerini yasakla kâfir devletlerin kanunları getir hedef toplumu bu hale getirmek
Allah'ın hukukunu ve düzenini kaldırırsan olacağı bu dur. En büyük kabahat da budur.
Allah'ın hukukunu ve düzenini kaldırırsan olacağı budur. En büyük suç bu düzeni kaldiranindir.
@mustikal7877 Mevlana’nın mesnevisini, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Marifetname adlı kitabını oku kitapladaki sapıklıkları görürsün. Sapıklıklar düzenden değil insanların kendilerinden kaynaklanıyor. Cemaat Kur’an Kurslarında onlarca tecavüz olayları ortaya çıktı, bunlara ne diyeceksin.
@uzun964 Ne allahı be yallah arabistana
@mustikal7877 lan allahın hukukunu dünya üzerinde uygulayabilen bir devlet varmı yok öyle birşey
sehirde insanlar cocuk yapmak icin türlü türlü doktorlara gidiyor 70 lik namus yoksunu dedeye bak yasak iliskiyi bir de bebekle süslüyor. Yaziklar olsun sana insan müsveddesi
@uzun964 sistemin başındaki partilere oy vermeyi biliyorsunuz var ya işinize gelmeyince dini kuralları yok saymayı da iyi bilirsiniz
Allah bin türlü belanı versin
Vetmiyor işte. Cezayı yumruk kadar can ödüyor. Herşeyde öyle zaten hep ceza garibana mazluma zalim sefada
Şu yorumu beğenmeyen sapıkları düşünün hala serbest geziyorlar!!
amiiiiiin
İDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM
idam çözüm değil en iyisi hadım o daha iyi

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