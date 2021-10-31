Mustafa Ceceli'ye Twitter şoku! Mavi tiki neden geri alındı?

Sosyal medya kullanıcısı ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli'yi şaşırtan bir olay yaşandı. Pop müziğinin önemli isimlerinden Mustafa Ceceli'nin Twitter'daki mavi tiki kendiliğinden geri alındı.

MUSTAFA CECELİ'NİN MAVİ TİKİ NEDEN GERİ ALINDI?

Başarılı isim yaptığı bir Tweet paylaşımıyla takiplerini şaşırttı. Aktif şekilde sosyal medya kullanan ve çalışmalari ile günlük hayatından paylaşımlar yapan Ceceli'nin mavi tiki geri alındı. Ünlü sanatçı durumu takipçileri ile paylaştı.

Sanatçı "Aaaa mavi tikim gitmiş vah vaaah" yorumunda bulundu. Ceceli'nin paylaşımına dakikalar içinde yorum ve beğeni yağdı.

Mustafa Ceceli'nin mavi tikinin neden geri alındığı şu an için bilinmiyor.

