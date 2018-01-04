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Mustafa Ceceli’nin eski eşinden avukatına dava

MAGAZİN HABERLERİ | 04.01.2018 09:02 | Son Güncelleme 8 saat önce

Sanatçı Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik, haksız yere azlettiği gerekçesiyle 100 bin liralık tazminat davası açan avukatı Aslı Çelik Hatemi’ye karşı dava açtı. Eski avukatından 150 bin lira tazminat isteyen Sinem Gedik dilekçesinde, eski eşinin talebi üzerine anlaşmalı olarak boşandıklarını anlattı.

Mustafa Ceceli’nin eski eşinden avukatına dava

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne avukatı aracılığıyla karşı dava açan Sinem Gedik, eski avukatının açtığı davanın reddini istedi. Eski eşi Mustafa Ceceli’den çekişmeli olarak boşanmak için eski avukatı Aslı Çelik Hatemi’yle 19 Nisan 2017 günü buluştuğunu dilekçesinde anlatan Sinem Gedik, “Hukuki hakları öğrenmek için bir araya geldik. Avukat Aslı Çelik Hatemi boşanacağım eşim hakkında bilgi toplanmam gerektiğini anlattı. Ben de çekişmeli boşanmak için avukatıma vekâlet verdim. Ancak Mustafa Ceceli boşanmak için her şartı kabul ettiğini, anlaşmalı boşanmak istediğini, avukat tutmaya gerek olmadığını söyledi” dedi.

BOŞANDIKTAN BİR GÜN SONRA O FOTOĞRAF ÇIKTI

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Dava dilekçesinde, “Mustafa Ceceli’ye inanan Sinem Gedik de avukatı Aslı Çelik Hatemi’ye anlaşmalı boşanmak istediğini, çekişmeli boşanmaya gerek kalmadığını, verdiği vekâleti iptal edeceğini ve o güne kadar yapmış olduğu emeklerinin karşılığını ödeyeceğini anlattı. Avukat Hatemi de vekâlet ücreti olarak anlaştığı ücretin tamamını istedi. Müvekkil Sinem Gedik 24 Mayıs 2017’de anlaşmalı boşandı. Boşandıktan bir gün sonra basında eski eşi Mustafa Ceceli’nin Selin İmer’le birlikte olduğuna ilişkin bir fotoğraf çıktı. Mustafa Ceceli de bir açıklama yaparak bu fotoğrafı eski eşi Sinem Gedik’in basına sızdırdığını söyledi “ denildi.

Müvekkilinin boşanma nedeniyle zaten büyük acılar yaşadığını belirten Gedik’in avukatı Eda Salman Bayraktar, “Aldatılma konusunu bildiğini eşine dahi söylemeden basından uzak yaşayan müvekkilim, ayrıca boşandığı eşi tarafından suçlanmaktan dolayı manen çöküntü içine girmiştir. Avukatlık yapamayan karşı davalı da bu olaydan birkaç gün sonra aynı imalarla müvekkilime dava açmıştır. Davalı avukat, müvekkilimin özel yaşamına dair bilgileri, hem de gerçeğe aykırı şekilde ifşa ederek müvekkilime zarar vermiştir. Davalı avukat, fotoğrafları basına müvekkilimin verdiğini ima ederek eski eşinin bu yöndeki iddiasını teyit edip müvekkilimin daha çok mağduriyetine sebebiyet vermiştir” dedi.

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mustafa ceceli sinem gedik

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