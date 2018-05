Mustafa Cengiz: Badou Ndiaye'de son karar Fatih Terim'in

''Camia bize bir görev verdi, tepki olarak geldik. Genel kurulumuz isterse görevimize devam edeceğiz. Ben bir taraftarım. İçimdeki fırtınaları size anlatamam. Bizi yaşatan bu heyecan. İstenmezsem de elbette durmam, hiç ısrar etmem. Benim yakın arkadaşlarım çok sıkı Fenerbahçeli, Beşiktaşlı ve Trabzonsporlu. Ben her zaman yanımda o kardeşlerim varmış gibi konuşurum. Onları kırmayı asla istemem. Fatih hocamızın ekibi müthiş bir ekip. Bırakın soyunma odasını, ben hayatımda ilk defa sahaya Mehmet Sepil'in ricasıyla indim.''

''AVRUPA'DAKİ ÇITAMIZ HER ZAMAN YÜKSEKTİR''

''Galatasaray'ın Avrupa'daki çıtası her zaman yüksektir. UEFA, 6 Avrupa ülkesinin dışındaki tüm ülkelere taşra ülkesi gibi bakıyor. Hayalim Avrupa'ya giden tüm takımlarımızın başarılı olması. UEFA yetkililerine Galatasaray'ın misyonunu anlattık. UEFA'ya her hafta rapor gönderdik ve bilgileri güncelledik.''



"UEFA'YA HER HAFTA RAPOR GÖNDERDİK"

"Galatasaray'ın kuruluş hikayesine çok şaşırdılar. '4-5 kişi liseden toplanıp, kurdular.' deyince şaşırdılar. Biz kendilerine Galatasaray'ın misyonu anlattık ve sonra üç kere görüştük. Şeffaflık, açıklık ve samimiyet istediler. Biz her hafta rapor gönderdik. 2.5 ayda taraftarımız 30 milyon TL'lik VIP ve loca aldı. 100 Milyon TL formaya yakın gelir ve Yellow Friday gelirleri var. İki yılda 652 milyon TL zarar ettik. UEFA ile görüşmelerimizde Teknokent'i sunduk ve çok şaşırdılar. Bir kulübü Silikon Vadisi gibi bir proje sunması onları şaşırttı."

''TUDOR'UN AÇTIĞI 7 MİLYONLUK DAVA VAR''

''Riekerink ile problemimiz devam ediyor. Tudor'un bize açtığı 7 milyon liralık tazminat davası var.''