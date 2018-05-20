Mustafa Cengiz: Badou Ndiaye'de son karar Fatih Terim'in

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz beIN SPORT HABER'e özel açıklamalarda bulundu. Sezonu şampiyon kapatan Galatasaray'ın başkanı Mustafa Cengiz, hem şampiyonlukla ilgili hem de diğer konularda önemli açıklamalarda bulundu. İşte Mustafa Cengiz'in beIN SPORTS HABER'e yaptığı açıklamalar... ''Şampiyonluk enerjimizi Galatasaray aşkımızdan aldık. İnancımızı belirtmek için kullandığım 'İnan Edin' terimi hem taraftar açısından bir slogan oldu hem de değerli rakiplerimizin bazı önemli isimlerinden de duydum. Hayatımda ilk defa bir penaltıyı izleyemedim. Gomis'in penaltı atma kararı Fatih Terim'in kararıydı ve onun cesaretine uygun bir riskti.'' ''Dün gece taraftarımız müthiş bir coşku yaşadı. Rakiplerimize saygılıyız ama bu şampiyonluk çok anlamlıydı. 21. şampiyonluğumuzda en büyük pay sahibi taraftarımızdır. Belki cebindeki son parayla Galatasaray'a destek veren taraftarlarımızın coşkusuna, dün gece tekrar hayran kaldık. Bu takımın şampiyonluğu tüm eski başkanlarımızın ve yönetimlerimizin katkısıyla elde edilmiştir.''

"YABANCI HOCA OLSA İSTİFA ETMEZDİ"



"Ben başkanlığa aday oldum ve Fatih Hoca ile göreve başlayacağıma söyledim. Bunu rakibim hiçbir şekilde söylemedi ve benden sonra gidildi evine anlaşma yapıldı. Hocam gerçekten Galatasaraylı ve divan üyesi. Hocam cumartesi gecesi beni aradı ve, 'Ben bütün ekibimle istifaya hazırım.' dedi. Ben de ona, 'Yapma. Zaten oraya ben seni istedim. Lütfen devam edin.' dedim. Bizimle olan anlaşması önümüzdeki yıl 3.5 milyon euro. Yabancı bir hoca olsa istafa etmek istemizdi ve tazminat isterdi." ''AVRUPA'DAKİ ÇITAMIZ HER ZAMAN YÜKSEKTİR'' ''Camia bize bir görev verdi, tepki olarak geldik. Genel kurulumuz isterse görevimize devam edeceğiz. Ben bir taraftarım. İçimdeki fırtınaları size anlatamam. Bizi yaşatan bu heyecan. İstenmezsem de elbette durmam, hiç ısrar etmem. Benim yakın arkadaşlarım çok sıkı Fenerbahçeli, Beşiktaşlı ve Trabzonsporlu. Ben her zaman yanımda o kardeşlerim varmış gibi konuşurum. Onları kırmayı asla istemem. Fatih hocamızın ekibi müthiş bir ekip. Bırakın soyunma odasını, ben hayatımda ilk defa sahaya Mehmet Sepil'in ricasıyla indim.''

''Galatasaray'ın Avrupa'daki çıtası her zaman yüksektir. UEFA, 6 Avrupa ülkesinin dışındaki tüm ülkelere taşra ülkesi gibi bakıyor. Hayalim Avrupa'ya giden tüm takımlarımızın başarılı olması. UEFA yetkililerine Galatasaray'ın misyonunu anlattık. UEFA'ya her hafta rapor gönderdik ve bilgileri güncelledik.''



"UEFA'YA HER HAFTA RAPOR GÖNDERDİK" "Galatasaray'ın kuruluş hikayesine çok şaşırdılar. '4-5 kişi liseden toplanıp, kurdular.' deyince şaşırdılar. Biz kendilerine Galatasaray'ın misyonu anlattık ve sonra üç kere görüştük. Şeffaflık, açıklık ve samimiyet istediler. Biz her hafta rapor gönderdik. 2.5 ayda taraftarımız 30 milyon TL'lik VIP ve loca aldı. 100 Milyon TL formaya yakın gelir ve Yellow Friday gelirleri var. İki yılda 652 milyon TL zarar ettik. UEFA ile görüşmelerimizde Teknokent'i sunduk ve çok şaşırdılar. Bir kulübü Silikon Vadisi gibi bir proje sunması onları şaşırttı." ''TUDOR'UN AÇTIĞI 7 MİLYONLUK DAVA VAR'' ''Riekerink ile problemimiz devam ediyor. Tudor'un bize açtığı 7 milyon liralık tazminat davası var.''