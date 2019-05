Mustafa Cengiz açıkladı! 'F.Bahçe'ye yolladım'

Mustafa Cengiz, kulübün eski başkanlarından Dursun Özbek'e rakip olarak yönetime geldiğini hatırlatarak, "Ben her Galatasaraylı gibi hizmet emek isterim. Şartlar öyle oldu ki ben görevi üzerimde buldum. Ben elimden geleni yapıyorum, başkan olsam da olmasam da yapmaya devam edeceğim. Her an her saniye Galatasaray'ın emrindeyim." diye konuştu.

"HER GÜN UĞURLARIM, HER SAAT UĞURLARIM"

Mustafa Cengiz, taraftar grubu ultrAslan ile ilişkilerinin eleştirilmesi üzerine, şunları kaydetti:

"Galatasaray Başkanı tarikat toplantısına gidene el salladı' diye suçladılar. Orada 2 bin 500 insan vardı. Çok kritik bir an. Öyle dualar edildiği için otomatik, spontane şampiyon olmuyoruz. Keşke öyle olsa. Öyle bir dünya yok. Tek tek, gergef gibi oya gibi nakış gibi işleye işleye... Anlatamam. Anlattığım anda herkes yanlış anlar. Size ve rakiplerimize bütün kutsiyetimle yemin ediyorum ki hiçbir yanlış, hile, yalan yapmadık bu şampiyonluk yolunda. Dümdüz yürüdük ama ne gerekiyorsa onu yaptık. Bunun yansımasını da 51 bin kişiyle rekor kırarak gördük. İşte o taraftarı uğurlarım. Her gün uğurlarım, her saat uğurlarım. Ama ultrAslan ama ultra kaplan hiç fark etmez. Lütfen toplumları siyaha veya beyaza boyamayalım. Arada gri var, grinin 50 bin tane tonu var. Galatasaray Türkiye'dir."