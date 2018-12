Mustafa Çulcu: Yeni hakemlere şans verilmesi lazım

Türkiye Futbol Adamları Derneği'nin (TÜRFAD) düzenlediği 'Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin (VAR) Türk Futboluna Getirdikleri' konulu panele katılan Çulcu, "VAR'ın temel düşüncesinde beklentimiz adalet, eşitlik dürüstlük. Zaten futbolun oyun kurallarını temelinde de bu üç olgu var. Dolayısıyla maçın kaderini ve skorunu değiştirecek 4 pozisyon var. Bu konular üzerinde adil olabilmek, doğruyu bulabilmek doğru sonuçlandırabilmek için geliştirilmiş bir sistem. Katkı sağladı mı? Tabii ki sağladı ama belli bir zamana ihtiyaç var. Her kuruluş her sistem kurulduğu gibi maksimum fayda getirecek bir beklentiye sahip değildir. Buna bir süreç lazım. Biz şu an süreci yaşıyoruz. İlerleyen dönemde bu sistemi daha kullanışlı olduğunu, arkadaşların daha pratik kullanımıyla daha güzel sonuçlara göreceğimizi umuyorum" şeklinde konuştu.

"VAR SİSTEMİNİ VERİMLİ BULDUM"

VAR'ın belli bir sistemi olduğunu belirten Çulcu, "VAR'ı verimli buldum. VAR'ın bir protokolü var. Kamuoyundan beklentiler çok farklı. Her şeyi VAR'dan bekliyorlar ama öyle değil. VAR'ın belli bir sistemi, belli kriterleri var. Kriterlere, protokolün prensiplerine bağlı kalarak hareket edersek hem kuramsal bir çizgi oluşturulacak, hem de saygın bir imaj olacak. Dünya Kupası'nda VAR'ın başarılı olmasının temelinde en önemli faktör sisteme saygıydı. Orada saygı vardı ve doğru sonuçlar elde ettik doğru kullanıldı. Türkiye'ye geldiğinde yeni bir sistem, kamuoyunun algılaması, uygulayan arkadaşlarımızın deneyimsizliği ile zaman ihtiyaç vardı. Bunlar da zaman zaman tartışmalar getirdi ki şu anda en büyük tartışmaları yaşıyoruz. Ama sistemin oturacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.