Mustafa Denizli: Kalan 24 puanının çoğunu alabiliriz

"BB ERZURUMSPOR MÜCADELE EDEN BİR TAKIM"

BB Erzurumspor’un sezon başında grafiği aşağıya doğru olan bir takım olduğunu ondan sonra değişim yaşadığını belirten Mustafa Denizli, "Biraz toparlanır gibi oldular ama kendilerini hiçbir zaman o bölgenin dışında tutacak puanlara ulaşmadılar. Daha sonra yine bir değişim yaşadı. Mücadele eden bir takım. Bu bölgelerde oynayan takımların bizlere göre, yani sahil şeridindeki takımlara göre önemli bir avantajı var; rakım avantajı. O bakımdan Erzurum futbolu seven bir şehir halkına sahip. Hem de Türkiye’nin önemli bir rengi. İstanbul takımları ve batıdaki takımlar için en uzak deplasmanlardan birisidir. Mevsimsel faktörleri var. Sezon başında ve sonunda orada oynamak hava bakımından fazla sorun yapmaz. Birçok takım kış şartlarında gittiği zaman Türkiye’nin en soğuk bölgelerinden birinde boy gösteriyor. Buna rağmen sahasını iyi koruyan bir ekip. Zor günler onlar adına. Her takım için zor günler. Ligin sonuna yaklaşırken her takımın hedefi var. Şu an 18 takım içerisinde hedefi olmayan takım yok. Aşağıda 7-8 takımın hedefi bu ligde devam etmek. Makas kapalı. Yukarıda da keza öyle ancak biraz daha berrak. Birkaç takımın dışında daha değişik hedefleri olan takımlar var. Avrupa hedefleri olan takımların içerisinde biz de varız" değerlendirmesinde bulundu.