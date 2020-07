Mustafa Kaplan: İrfan Can Fenerbahçe'nin yeni Alex'i olur

Teknik direktör Mustafa Kaplan, eski öğrencileri İrfan Can Kahveci, Berat Özdemir ve Mert Çetin, hakkında açıklamalarda bulundu.

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Mustafa Kaplan, "Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mert Çetin'i kiralamak istediğini biliyorum. Mert Çetin, Fenerbahçe'ye transfer olabilir. İki hafta önce Mert Çetin'in menajeri ile bir ortamda karşılaştık, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklifini doğruladı" ifadelerini kullandı.

"BAŞAKŞEHİR'DEN ÖNCE FENERBAHÇE İSTEDİ"

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu belirtilen Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci hakkında ise Kaplan, "İrfan Can ile 17 yaşındayen Hacettepe'de çalıştım. İrfan Can, Fenerbahçe'nin yeni Alex'i olur. İrfan Can hem karakteri hem de futbolculuğuyla her şeyin en güzelini hak ediyor. İrfan Can, Başakşehir'e transfer olmadan önce Fenerbahçe'nin teklifi olmuştu. Zannediyorum ki İrfan Can, Başakşehir'de Emre Belözoğlu ile çalıştı, Emre'nin bu konuda ısrarı olabilir" dedi.

Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği'nden öğrencisi Berat Özdemir'in gelecek vaddettiğini ve Türkiye'de her takımda forma giyebileceğini belirtti.