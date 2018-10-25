Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde!

Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı en değerli miraslarından biri olan Türkiye Cumhuriyeti 95. yaşında da pek çok etkinlikle anılıyor. Peki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mustafa Kemal Atatürk yaşadığında nasıl kutlanıyordu? İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün katıldığı 29 Ekim kutlamalarında objektiflere yansıyanlar...

1 / 35 Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Ama bu günlere hiç de kolay gelmedik. 95. yılını kutladığımız Cumhuriyet'in ilan ediliş sürecini kısaca hatırlayalım...

2 / 35 Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Osmanlı hükümeti tarafından, bölgede düzeni sağlaması için devletinin bir gemisi ile Samsun'a gönderilmiştir. Ülkenin çoğu ilinde kongreler düzenlemiş ve "Tek bir egemenlik var, o da milli egemenliktir. Milletin egemenliğini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." ilkesiyle, yurdun her tarafından gelen ulus temsilcilerini 23 Nisan 1920 günü Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nde toplamıştır.

3 / 35 Meclis Mustafa Kemal Paşa'yı 'Meclis Başkanı' seçmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Büyük Millet Meclisi, Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. Halk ve düzenli ordular düşman kuvvetlerine karşı savaş vermiş, omuz omuza mücadele etmiştir.

4 / 35 Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasının ardından TBMM 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırmıştır. Padişah Vahdettin, 'vatan haini' ilan edilmiş ve yurdu terk etmiştir.

5 / 35 24 Temmuz 1923 günü İsviçre'nin Lozan şehrindeki Lozan Üniversitesi'nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileri ile İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika, SSCB ve Yugoslavya temsilcileri Lozan Barış Antlaşması'nı imzalamıştır. Bu antlaşma ile yeni bir devletin temelleri atılmış fakat devletin yönetim biçimi henüz belirlenmemiştir.

6 / 35 İkinci dönem Büyük Millet Meclisi, 11 Ağustos'ta ilk toplantısını yapmıştır ve 13 Ekim'de Ankara, başkent ilan edilmiştir. Bu dönemde Atatürk, egemenliğin ulusa dayandığı bir sistem olan cumhuriyet yönetiminin ilanı için hazırlıklar yapmaya başlamıştı. Atatürk 28 Ekim akşamı yakın arkadaşlarını Çankaya'da yemeğe çağırmış ve "Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz," demiştir.

7 / 35 İşte şimdi Atatürk'ün Cumhuriyet'i ilan ettiğinden itibaren ölümüne dek 29 Ekim fotoğraflarını göreceğiz...

8 / 35 Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığının ikinci gününde çekilmiş bir resmi.

9 / 35 Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyet Bayramı töreninde (29 Ekim 1925)

10 / 35 29 Ekim 1925 - Cumhuriyet Bayramı töreninde T.B.M.M. Başkanı Kazım Özalp ile...

11 / 35 Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyet Bayramı geçit töreninde (29 Ekim 1926)

12 / 35 29 Ekim 1927 - Gazi Mustafa Kemal, Şeref Tribününden töreni kabul ediyor. Yanında T.B.M.M. Başkanı Kâzım Özalp ve Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak...

13 / 35 Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyet Bayramı geçit törenini izlerken (29 Ekim 1929)

14 / 35 Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını kabulden sonra, Meclis'ten çıkarken (29 Ekim 1929)

15 / 35 29 Ekim 1929 - Ankara Palas'ta kostümlü Cumhuriyet Balosu'nda...

16 / 35 29 Ekim 1930 - Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, tören alanına doğru ilerliyor

17 / 35 Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Macaristan Başbakanı Betlen ile Cumhuriyet Bayramı balosunda (29 Ekim 1930)

18 / 35 Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Yunanistan Başbakanı Venizelos ile Cumhuriyet Bayramı balosunda (29 Ekim 1930)

19 / 35 29 Ekim 1931 Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığı binasının hizmete açılmış töreninde...

20 / 35 Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyet'in onuncu yılı kutlamalarına giderken (29 Ekim 1933)

21 / 35 Rus Mareşali, Cumhuriyet'in 10. Yılını kutluyor (29 Ekim 1933)

22 / 35 Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyet Bayramı geçit töreninden sonra Rus Mareşali Voroşilof ile (29 Ekim 1933)

23 / 35 Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyet'in onuncu yılı kutlamalarında (29 Ekim 1933)

24 / 35 Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyet'in onuncu yılında Başbakan İsmet Paşa ile... (29 Ekim 1933)

25 / 35 29 Ekim 1933 - Gazi Mustafa Kemal, 10 ncu Yıl Nutkunu söylerken...

26 / 35 29 Ekim 1935 - Cumhuriyet Bayramı töreninde İsmet İnönü ile Ankara Hipodromu'nda

27 / 35 Cumhurbaşkanı Atatürk, Cumhuriyet Bayramı'nda geçit törenini izlerken (29 Ekim 1936)

28 / 35 29 Ekim 1936 - Atatürk, Cumhuriyet Bayramı Balosu'nda davetlilerle

29 / 35 29 Ekim 1936 - Atatürk, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Meclis'e gelirken

30 / 35 29 Ekim 1936 - Cumhurbaşkanı Atatürk, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul için TBMM gelişinde Başbakan İnönü ve Mareşal Fevzi Çakmak tarafından karşılanışı.

31 / 35 29 Ekim 1937 - Cumhuriyet Bayramı törenlerinde Fevzi Çakmak ile

32 / 35 29 Ekim 1937 - Cumhurbaşkanı Atatürk, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul için TBMM'ye gelirken

33 / 35 29 Ekim 1937 - Atatürk Cumhuriyet Bayramı'nda şeref tribününde...

34 / 35 Cumhurbaşkanı Atatürk, Başbakan Celâl Bayar ile Cumhuriyet Bayramı törenine giderken