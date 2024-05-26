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Türkiye üzerinde türbülansa yakalandılar! Katar Havayolları'na ait uçakta korku dolu anlar: Yaralılar var

26.05.2024 17:30
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Londra'dan Singapur'a giden bir yolcu uçağı türbülansa girmiş ve 1 yolcu hayatını kaybederken 30 kişi yaralanmıştı. Benzer bir haber ise Katar Havayolları'ndan geldi. Katar’ın başkenti Doha’dan İrlanda’nın başkenti Dublin’e giden uçak Türkiye üzerinde türbülansa girdi. Olayda 12 kişi yaralandı.

Türkiye üzerinde türbülansa yakalandılar! Katar Havayolları'na ait uçakta korku dolu anlar: Yaralılar var

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin başkenti Londra'dan Singapur'a gitmek için havalanan bir yolcu uçağı, şiddetli türbülansa yakalanmıştı. Gündem olan olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi ise yaralanmıştı. Benzer bir haber de Katar Havayolları'ndan geldi.

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12 KİŞİ YARALANDI

Katar’ın başkenti Doha’dan İrlanda’nın başkenti Dublin’e gitmek üzere havalanan uçakta korku dolu anlar yaşandı. Dublin Havalimanı Otoritesi (DAA) tarafından yapılan açıklamada, Katar Havayolları’na ait Boeing 787-9 dreamliner tipi uçağın Türkiye üzerinde türbülansa girdiği ve 6 yolcu ile 6 mürettebatın yaralandığı aktarıldı.

Yerel saatle 13.00 sıralarında Dublin’e inen QR017 sefer sayılı uçağın havalimanı polisi ve acil durum görevlileri tarafından karşılandığı bildirildi. DAA açıklamasında, “Dublin Havalimanı ekibi yolculara ve havayolu personeline yerde tam destek sağlamaya devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Havalimanındaki operasyonların etkilenmediği duyuruldu.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Katar uçak türbülans
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