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Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın hayatı film oluyor! Zübeyde Hanım’ı Aslıhan Güner canlandıracak

16.03.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın hayatı beyaz perdeye taşınacak. Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak 29 Ekim 2023 haftasında vizyona girmesi beklenen “Zübeyde” filminin çekimleri başladı. Filmde Zübeyde Hanım’ı Aslıhan Güner canlandıracak.

Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın hayatı film oluyor! Zübeyde Hanım’ı Aslıhan Güner canlandıracak

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın hayatını anlatacak filmin hazırlık aşaması tamamlandı. Zübeyde Hanım’a Aslıhan Güner, Mustafa Kemal Atatürk’e ise Alican Yücesoy’un hayat vereceği “Zübeyde” filminin çekimleri İzmir’in Bergama ilçesinde başladı.

AFİŞİ PAYLAŞILDI

afiş kapak1

Aslıhan Güner ve Alican Yücesoy’un başrollerini üsteleneceği filmin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Devrim Nas ve Sitare Akbaş gibi ünlü oyuncuların da yer aldı. “Zübeyde” filminin ilk afişi de yayınlandı. Aslıhan Güner, filmin ilk afiş kapağında yer aldı.

Yapımcı Nuri Yıldırım, çıklamada 6 hafta sürmesini planladıkları çekimlerin Bergama ile Ayvalık ve Dikili'de yapılacağını söyledi. Film ekibinin bir aile gibi birbirine destek olduğunu, herkesin canla başla çalıştığını aktaran Yıldırım, "Bir Bergamalı olarak şunu da söylemem lazım; Bergama'nın misafirperverliği herkesi etkiliyor. İnsanlar burada kendilerini evde gibi hissediyor." dedi.

“HERKESE DOKUNACAK BİR HİKAYE”

Yıldırım, Cumhuriyetin 100. yılı olmasının yanı sıra bir kahramanın annesini anlatmak üzere yola çıktıkları için de filmin önemli olduğuna işaret ederek, “Her onurlu savaşçının bir bekleyeni vardır. Bu bir de anne olunca duygular bambaşka bir yere taşınıyor. Toplumda herkese dokunacak bir ana-oğul hikayesi her şeyden önce ama oğul Mustafa Kemal olunca da hikaye bambaşka bir yere taşınıyor tabii. Anne-oğul ilişkisi anlattığımız için de herkes kendinden bir şey bulacak." diye konuştu.

Filmin gişede kendini göstereceğini, ortak yapımcısı olduğu Müslüm filmindeki gibi sinema salonlarını dolduracaklarını dile getiren Yıldırım, Müslüm'de yakaladıkları izleyici sayısını geçmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

ZÜBEYDE FİLMİ HAKKINDA

Senaryosunu İlber Tekinsoy'un kaleme aldığı filmin yapımcılığını Nuri Yıldırım ile Alper Tosun üstleniyor. Zor şartlar altında altı çocuğunun dördünü küçük yaşta hastalıklar nedeniyle kaybetmiş bir annenin, cesaret, dirayet ve metanetle Mustafa Kemal'i yetiştirme sürecine ışık tutan filmde, Atatürk'ün annesiyle ilişkisi, yaşadığı çatışmalar ve yaşanan zorluklar beyaz perdeye taşınıyor.

Çocuğuna bir çınar gölgesi olup, her şartta muhtaç olduğu şefkat ve sevgiyi gösteren bir annenin hikayesini anlatan yapımın, 29 Ekim haftasında vizyona girmesi planlanıyor. Yapımcılığını ICNN Yapım’ın üstlendiği filmin gişe gelirinin bir bölümü, Darüşşafaka Vakfına bağışlanacak. (AA)

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