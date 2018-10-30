Mustafa Sandal'dan Ceren Hindistan'a olay mesajlar

Emina Jahovic ile boşanan Mustafa Sandal'ın adı son günlerde Ceren Hindistan ile anılıyordu!

Ceren Hindistan yaptığı açıklamada “Mustafa benim için değerli ve sevdiğim bir insan, arkadaşız ve konuşuyoruz. Özel hayatı konuşmaktan yana olmadım ve birbirimizi tanıma aşamasındayız, görüşüyoruz, konuşuyoruz. Karşı tarafta (Mustafa Sandal) istemediği için beni bastırıyor bu konu ondan açıklayamıyorum.

Mustafa'ya aşık olmayacak bir kadın tanımıyorum. Bu süreç birbirimizi tanıyarak özel şekilde kalsın istiyoruz. Sosyal medya üzerinden konuşmaya başladık” açıklamasını yapmıştı.

“NEDEN SEVGİLİ OLMUYORUZ?”

11 yıllık eşi Emina Jahoviç ile yakın zamanda yollarını ayıran Mustafa Sandal ise Hindistan’ın bu açıklamalarının ardından aşk iddialarını reddetmişti.

2.Sayfa’da konuşan Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt, Ceren Hindistan’ın Mustafa Sandal’dan gelen mesajları kendilerine gösterdiğini açıkladı.

İkilinin açıklamalarına göre Mustafa Sandal, Ceren Hindistan’a şu mesajları atmış:

“Sen çok güzelsin, ben yakışıklı, neden sevgili olmuyoruz.