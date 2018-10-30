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Mustafa Sandal'dan Ceren Hindistan'a olay mesajlar

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.10.2018 10:20 | Son Güncelleme

Mustafa Sandal ve Ceren Hindistan arasındaki özel mesajlar ortaya çıktı! Mustafa Sandal ise aşk iddialarını reddetmişti ama mesajlar pek öyle demiyor!

Mustafa Sandal'dan Ceren Hindistan'a olay mesajlar

Emina Jahovic ile boşanan Mustafa Sandal'ın adı son günlerde Ceren Hindistan ile anılıyordu!
Ceren Hindistan yaptığı açıklamada “Mustafa benim için değerli ve sevdiğim bir insan, arkadaşız ve konuşuyoruz. Özel hayatı konuşmaktan yana olmadım ve birbirimizi tanıma aşamasındayız, görüşüyoruz, konuşuyoruz. Karşı tarafta (Mustafa Sandal) istemediği için beni bastırıyor bu konu ondan açıklayamıyorum.

Mustafa'ya aşık olmayacak bir kadın tanımıyorum. Bu süreç birbirimizi tanıyarak özel şekilde kalsın istiyoruz. Sosyal medya üzerinden konuşmaya başladık” açıklamasını yapmıştı.

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“NEDEN SEVGİLİ OLMUYORUZ?”

11 yıllık eşi Emina Jahoviç ile yakın zamanda yollarını ayıran Mustafa Sandal ise Hindistan’ın bu açıklamalarının ardından aşk iddialarını reddetmişti.

2.Sayfa’da konuşan Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt, Ceren Hindistan’ın Mustafa Sandal’dan gelen mesajları kendilerine gösterdiğini açıkladı.

İkilinin açıklamalarına göre Mustafa Sandal, Ceren Hindistan’a şu mesajları atmış:

“Sen çok güzelsin, ben yakışıklı, neden sevgili olmuyoruz.

Tek sıkıntı sana bakarken yaşanılacak konsantrasyon bozukluğu.

Bana sana aşık olmaktan başka çare bırakmadın beni flörtle kandıramazsın.

Yan yana fotoğraflarda ne kadar güzel duruyoruz.

Bana fotoğraf atar mısın gözlerine bakmak istiyorum."

MUSTAFA SANDAL EV ADRESİ İSTEMİŞ

Sunucular Sandal'ın güzel oyuncuya "Nerede oturuyorsun hemen adresine ver geleyim" diye mesajlar da attığını iddia etti.

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Mustafa Sandal ve Ceren Hindistan mustafa sandal ceren hindistan

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
adam abazaliktan kırılıyor,yazık... yakında aksaray laleli dolaşmayada başlar bu.
hepsını toplasan 30 sarkı soyledınız. bır omur unlusunuz. hayret bısey
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