Mustafa Sandal, Emina'nın peşini bırakmıyor

Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, 14 yıllık evlilik ve iki çocuğun ardından geçtiğimiz şubat ayında ayrılık kararı almıştı. Boşanma süreci devam eden ikilinin cephesinden farklı haberler geldi.

Milliyet’in haberine göre Sandal’ın yakın çevresine, “İstemeden boşanıyoruz. Eşimi çok seviyorum. Her şey birden bire gelişti” dediği iddia edildi. Jahovic için şarkı bestelediği ve barışma mesajı gönderdiği konuşulan sanatçının, evliliğini kurtarmaya çalıştığı öğrenildi.

Emina Jahovic ise ‘Hello!’ dergisinin Sırbistan edisyonuna kapak oldu. İki yıl önce ilişkilerinde duygusallığın bittiğini belirten şarkıcı, pişman olmadığını anlattı:

“Hiçbir zaman Mustafa’yla kavga etmedik. Sadece aramızdaki aşkı kaybettik. Geçtiğimiz yıl ayrılmayı denedim ama erteledim, çünkü ailemin dağılmasını istemiyordum. Arkadaşlığımız devam edecek, çocuklarım İstanbul’da okuyacak. Bu kararı almak zordu ve kendimle gurur duyuyorum.”

