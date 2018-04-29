MAGAZİN

Mustafa Sandal, Emina'nın peşini bırakmıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.04.2018 14:59 | Son Güncelleme

Yakın çevresine eşi Emina Jahovic’i sevdiğini ve barışmak istediğini söylediği iddia edilen Mustafa Sandal, eski hayat arkadaşı için şarkı besteledi

Mustafa Sandal, Emina'nın peşini bırakmıyor

Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, 14 yıllık evlilik ve iki çocuğun ardından geçtiğimiz şubat ayında ayrılık kararı almıştı. Boşanma süreci devam eden ikilinin cephesinden farklı haberler geldi.

Milliyet’in haberine göre Sandal’ın yakın çevresine, “İstemeden boşanıyoruz. Eşimi çok seviyorum. Her şey birden bire gelişti” dediği iddia edildi. Jahovic için şarkı bestelediği ve barışma mesajı gönderdiği konuşulan sanatçının, evliliğini kurtarmaya çalıştığı öğrenildi.

Emina Jahovic ise ‘Hello!’ dergisinin Sırbistan edisyonuna kapak oldu. İki yıl önce ilişkilerinde duygusallığın bittiğini belirten şarkıcı, pişman olmadığını anlattı:

“Hiçbir zaman Mustafa’yla kavga etmedik. Sadece aramızdaki aşkı kaybettik. Geçtiğimiz yıl ayrılmayı denedim ama erteledim, çünkü ailemin dağılmasını istemiyordum. Arkadaşlığımız devam edecek, çocuklarım İstanbul’da okuyacak. Bu kararı almak zordu ve kendimle gurur duyuyorum.”

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı?Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı?
Kuzey Kore ve Güney Kore anlaştı! Kuzey Kore ve Güney Kore anlaştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mustafa sandal emina sandal

En Çok Okunan Haberler

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

2 bin yardımcı eczacıya asgari ücretin 1.5 katı maaş

2 bin yardımcı eczacıya asgari ücretin 1.5 katı maaş

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

Serdar Ortaç: Karıcığım dön artık!

Serdar Ortaç: Karıcığım dön artık!

Dövizle borçlanmaya yeni istisnalar geliyor

Dövizle borçlanmaya yeni istisnalar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Genç mankene 'köpeğimi tahrik ettin' davası

Genç mankene 'köpeğimi tahrik ettin' davası

Diva'dan 50 bin TL'lik doğum günü hediyesi

Diva'dan 50 bin TL'lik doğum günü hediyesi

Özlem Ada Şahin mevlitte mini elbise giyince...

Özlem Ada Şahin mevlitte mini elbise giyince...

Nur Yerlitaş zayıfladı! Görenler şoke oluyor

Nur Yerlitaş zayıfladı! Görenler şoke oluyor

Nesrin Cavadzade eski haliyle gündem oldu

Nesrin Cavadzade eski haliyle gündem oldu

Serdar Ortaç: Karıcığım dön artık!

Serdar Ortaç: Karıcığım dön artık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.