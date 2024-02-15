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Mustafa Sandal'ın Binali Yıldırım paylaşımı gündemde! "Koruma kıyafeti olmaksızın..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
15.02.2024 09:41 | Son Güncelleme:
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Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında yaşanan toprak kayması gündemde. "Kayan sahadaki toprak siyanürlü mü?" iddiaları gündemdeyken Mustafa Sandal Binali Yıldırım'a seslendi ve paylaşımıyla gündeme geldi.

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında toprak kayması meydana geldi. Milyonlarca metreküp toprak aktı. 9 işçi heyelan altında kaldı ve kurtarma çalışmaları devam ederken iddiaların ardı arkası kesilmedi.

"Kayan sahadaki toprak siyanürlü" iddiası sosyal medyayı salladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bölgede şu ana kadar bir kirlilik tespit edilmediğini açıkladı ancak bu açıklama da sosyal medyada yeterli bulunmadı.

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"ONA DA BU YAKIŞIR"

İddiaların ardı arkası kesilmezken Mustafa Sandal Binali Yıldırım'a seslendi. Mustafa Sandal paylaşımında "Benim bildiğim Erzincan'ın yiğit evladı Sayın Binali Yıldırım, herkesin gönlünü ferahlatmak adına bölgeye gider, koruma kıyafeti olmaksızın oradan bir avuç toprağı çıplak elleriyle alır ve hem memleketlilerinin hem de vatandaşlarının içine su serper. Ona da bu yakışır!" dedi.

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SİYANÜR AÇIKLAMASI

Eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım, Erzincan İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kayması sonrası siyanür iddialarıyla ilgili "Bu konuda da özellikle ben arkadaşlara sordum. Aslında bu ayrıştırma yapılan kimyasal ayrı bir yerde depolanıyor. Orada herhangi bir şey yok, ne heyelan ne de başka bir hareket" açıklamasını yapmıştı.

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Mustafa Sandal sosyal medya
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