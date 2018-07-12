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Mustafa Sandal'ın 'Reset' klibine RTÜK incelemesi

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.07.2018 14:57 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı'nca, sanatçı Mustafa Sandal'ın seslendirdiği 'Reset' isimli şarkının klibinde yer alan hemşire sahnesinin 'uygun olmadığı' gerekçesiyle RTÜK'e inceleme talebinde bulunuldu.

Mustafa Sandal'ın 'Reset' klibine RTÜK incelemesi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada yayımlanan söz konusu klipte gösterilen hemşire figürünün 'tartışmalara' yol açabilecek nitelikte olduğu belirtildi.

Klipteki ilgili sahneler için inceleme başlatılmasına ilişkin talebin, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) iletildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "RTÜK'e gönderilen resmi yazıda, klipteki görüntülerde yer alan hemşire temsilinin kıyafet, hal ve davranışları mesleğin saygınlığını ve itibarını zedeleyici nitelikte olup, toplumda sağlık çalışanlarına karşı yanlış bir kanı oluşmasına sebebiyet verebileceğine dikkat çekildi.

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Bakanlık tarafından yapılan inceleme talebi metninde, klipte sağlık çalışanlarına yönelik olumsuz içerikler hakkında insan onurunun, genel ahlakın, çocukların ve gençlerin ruh sağlığının korunması amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın aktif bir çalışma tarzı yürüteceği de ifade edildi."

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Anahtar Kelimeler:
mustafa sandal reset

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