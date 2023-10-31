MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman büyüdü, kocaman oldu! Görenler aynı şeyi söyledi

Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman büyüdü, kocaman oldu! Görenler aynı şeyi söyledi

31.10.2023 08:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mustafa Sandal, Cumhuriyet’in 100. yılında Merzifon Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte sahne aldı. Sandal'ı izlemeye gelenler arasında oğlu Yaman'da vardı. Ünlü şarkıcının oğlu Yaman büyüdü, kocaman oldu. Görenler çok şaşırdı...

Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman büyüdü, kocaman oldu! Görenler aynı şeyi söyledi

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Mustafa Sandal bu defa oğlu Yaman ile gündem oldu. Cumhuriyet’in 100. yılında Merzifon Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte sahne alan Sandal'ı izlemeye gelenler arasında oğlu Yaman'da vardı.

MUSTAFA SANDAL 2

Mustafa Sandal'ın 2008 yılında nikah masasına oturduğu Emina Jahovic'ten dünyaya gelen oğlu Yaman'ı görenler çok şaşırdı. Babasının boyunu geçen Yaman'ı gören herkes aynı şeyi söyledi. Sosyal medyada Sandal'ın oğlu Yaman için 'Babasının boyunu geçmiş', 'Aynı babası', 'Babasının geçliği' gibi yorumlar yapıldı.

Mustafa Sandal 1

Oğlunun lisanlı Muay Thai dövüşçüsü olduğunu dile getiren Sandal; 'Oğlum bana güvenlik olarak eşlik etmek istedi' dedi.

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Değişimiyle sosyal medyayı salladı! Son pozlarına yorum yağdı Değişimiyle sosyal medyayı salladı! Son pozlarına yorum yağdı
Son halini gören şaştı kaldı! O artık bambaşka biriSon halini gören şaştı kaldı! O artık bambaşka biri
İddialı pozları dikkat çekti! Eşinden yorum gecikmediİddialı pozları dikkat çekti! Eşinden yorum gecikmedi
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sandal sosyal medya ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cesedi elleri ve ayakları bağlı olarak buzdolabında bulundu

Cesedi elleri ve ayakları bağlı olarak buzdolabında bulundu

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Cam tabanlı köprü paramparça oldu! 9 metreden düştüler

Cam tabanlı köprü paramparça oldu! 9 metreden düştüler

Anormal sesler duyuyordu! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Anormal sesler duyuyordu! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.