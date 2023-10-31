Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman büyüdü, kocaman oldu! Görenler aynı şeyi söyledi

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Mustafa Sandal bu defa oğlu Yaman ile gündem oldu. Cumhuriyet’in 100. yılında Merzifon Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte sahne alan Sandal'ı izlemeye gelenler arasında oğlu Yaman'da vardı.

Mustafa Sandal'ın 2008 yılında nikah masasına oturduğu Emina Jahovic'ten dünyaya gelen oğlu Yaman'ı görenler çok şaşırdı. Babasının boyunu geçen Yaman'ı gören herkes aynı şeyi söyledi. Sosyal medyada Sandal'ın oğlu Yaman için 'Babasının boyunu geçmiş', 'Aynı babası', 'Babasının geçliği' gibi yorumlar yapıldı.

Oğlunun lisanlı Muay Thai dövüşçüsü olduğunu dile getiren Sandal; 'Oğlum bana güvenlik olarak eşlik etmek istedi' dedi.





